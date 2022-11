Ravensburg vor 1 Stunde

Mann aus psychiatrischer Einrichtung flüchtet – Polizei fahndet nach 38-Jährigem

Ein in einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg untergebrachter 38-Jähriger ist am Donnerstag während eines unbegleiteten Ausgangs geflüchtet. Die Polizei veröffentlicht ein Bild und setzt nun auf Zeugenhinweise.