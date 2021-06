Frischen Wind sollte der neue Vorstand in die Maler- und Lackiererinnung bringen, habe es vor der Neuwahl geheißen. „Ich erklärte mich bereit, das Amt von Klaus Zodel zu übernehmen. Aber nur mit Sabine Scholz-Dreher als Stellvertreterin“, berichtet Obermeisterin Melanie Kleiner. Die beiden wurden einstimmig gewählt und zeichnen das Bild der Maler- und Lackiererinnung ab sofort deutlich weiblicher und jünger. Manche Dinge seien in einem reinen Frauenteam einfacher zu klären, manches vielleicht auch komplizierter, sagt die 29-jährige Kleiner. Bisher, da sind sich die beiden einig, laufe es aber super.

Beide wollen die Werbetrommel für das Handwerk rühren

Obwohl beide Malermeisterinnen ihren Betrieb in Langenargen haben, kannten sie sich vor der Wahl nur vom Sehen. „Konkurrenz ist in unserem Handwerk gar kein Thema. Arbeit ist für alle genügend da“, betont die 52-jährige Scholz-Dreher. Ebenso wie Kleiner ist sie von ihrem Beruf begeistert. Gemeinsam wollen sie die Werbetrommel für ihr Handwerk rühren und haben sich dafür aktuell zwei Ziele auf die Fahne geschrieben: mehr Nachwuchs gewinnen und die Innung samt deren Vorteilen bekannter machen.

Nachwuchs zu gewinnen ist ein Ziel

Dabei sehe es aktuell um den Nachwuchs im Maler- und Lackiererhandwerk gar nicht mehr so schlecht aus, schildert Obermeisterin Kleiner. „Inzwischen kommt es sogar vor, dass wir eine Bewerbung ablehnen.“ Trotzdem möchte sie – sobald es Corona zulässt – gezielt Schulen besuchen und ihren Beruf samt der möglichen Karrierechancen vorstellen. Dafür ist sie selbst das beste Beispiel. Hat sie doch nach der Ausbildung direkt die zweijährige Meisterschule plus weitere zwei Jahre „Betriebsmanagement fürs Handwerk“ angehängt.

Normalerweise hat Obermeisterin Melanie Kleiner den Pinsel in ihrem Arbeitsalltag nicht mehr in der Hand. In ihrem Betrieb „OPTImaler“ in Langenargen ist sie für Büro und Kundenberatung verantwortlich. | Bild: Claudia Wörner

„Eigentlich wollte ich anschließend studieren, aber auf der Meisterschule habe ich meinen Mann kennengelernt“, berichtet Kleiner. So sei sie 2014 an den Bodensee gekommen und ein Jahr später in seinen Familienbetrieb eingestiegen. „In der Innung wollen wir einfach aus dem Kopf der jungen Leute bringen, dass wir nur Wände weiß anstreichen.“ So habe Kleiner seit einem Jahr keinen Pinsel mehr in der Hand gehabt, da das komplette Büro samt Kundenbetreuung und -beratung ihr Bereich sei. „Toll an unserem Beruf ist, dass wir die Leute mit unserer Arbeit wirklich glücklich machen können“, betont sie.

Frauen in der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis 16 Handwerksinnungen sind in der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis organisiert. Davon werden vier von Obermeisterinnen geführt: die Metall-Innung von Alexandra Jelitte von Ow, die Frisör-Innung Annette Beine, die Fotografen-Innung von Katharina Lauterwasser-Stielow und die Maler- und Lackierer-Innung von Melanie Kleiner.

Work-Life-Balance wird auch im Handwerk wichtiger

Unter dem Strich lasse sich im Maler- und Lackiererhandwerk eine positive Entwicklung feststellen. So sei die Ausbildungsvergütung deutlich höher geworden und auch die Arbeitszeiten seien besser als ihr Ruf. „Wir haben in einigen Betrieben in der Führung einen Generationenwechsel und es wird mehr Wert auf die Work-Life-Balance gelegt“, sagt Kleiner, die eine vierjährige Tochter hat. Es sei festzustellen, dass sich das Handwerk modernisiere und dass die Handwerker zunehmend stolz auf ihre Arbeit seien.

Vielseitigkeit und Kreativität zeichnen den Beruf aus

Für die stellvertretende Obermeisterin sind es Vielseitigkeit und Kreativität von der Wahl der Materialien bis zur Gestaltung, die ihr Handwerk so attraktiv machen. „Ich arbeite in erster Linie auf der Baustelle beim Kunden vor Ort“, berichtet Dreher, die 1997 ihren Meister und den Technischen Fachwirt gemacht hat.

Die stellvertretende Obermeisterin Sabine Scholz-Dreher hat sich vor vier Jahren mit dem „Malerteam Langenargen“ selbstständig gemacht und arbeitet am liebsten bei den Kunden vor Ort. | Bild: Claudia Wörner

Vor vier Jahren hat sie zusammen mit einem Geschäftspartner den Betrieb ihres Lehrmeisters, Maler Dürr, übernommen. Bis auf zwei oder drei Jahre habe sie dort immer gearbeitet. „Es hat mich gereizt, das Geschäft neu aufzubauen“, sagt Dreher zu ihrem Sprung in die Selbstständigkeit.

Obermeisterinnen wünschen sich mehr Mitglieder in der Innung

Als erstes Projekt steht für die Obermeisterin und ihre Stellvertreterin die Präsentation der Maler- und Lackiererinnung auf der Landesgartenschau in Überlingen auf dem Plan. Stärken wollen sie außerdem die Innung im Bodenseekreis, der aktuell nur 28 Betriebe angehören. Die Innung biete so viele Vorteile von der Rechtsberatung über Formulare für Arbeitsverträge und Seminare bis hin zu Prozenten beim Autokauf, nennt Kleiner ein paar Beispiele. „Je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr können wir für unser Handwerk reißen.“