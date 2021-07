Friedrichshafen vor 2 Stunden

Luftreiniger als Lösung für Schulen? Gesundheitsamt im Bodenseekreis sieht Wirksamkeit nicht als erwiesen

Luftreinigungsgeräte in Klassenzimmern zur Sicherung des Präsenzunterrichts im Herbst: Über kaum ein Thema wird aktuell in Schulen, unter Eltern und in Kommunen so viel diskutiert wie über dieses. Schließlich hat das Land jetzt einen 60 Millionen Euro schweren Fördertopf für Schulträger geöffnet, die mobile Geräte anschaffen wollen. Doch auf den Hype folgt im Bodenseekreis bereits die Ernüchterung.