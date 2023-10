Ein Lüfter hat am frühen Mittwochabend in einem Gebäude an der Seestraße in Friedrichshafen gebrannt. Nach Informationen von Feuerwehrkommandant Felix Engesser wurde dabei eine Person durch Rauchgas verletzt. Der Mann hatte selbst Löschversuche unternommen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bodensee Was war denn da los? Tesla blockiert Fähre vor Meersburg Das könnte Sie auch interessieren

Kein Qualm in Wohnungen

27 Feuerwehrler waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Retter des Deutschen Roten Kreuzes. Am Abend war der Keller des Gebäudes sowie das Treppenhaus zwar noch verraucht. Allerdings gelangte kein Qualm in Wohnungen. Eine Gefahr für Nebengebäude bestand nicht.