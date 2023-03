Luca Wilhelm Prayon tritt am 15. Juni sein Amt als Landrat des Bodenseekreises an. Das kündigte Noch-Landrat Lothar Wölfle in der jüngsten Kreistagssitzung an. Prayon war am 14. Februar vom Kreistag mit 50 Stimmen der 52 anwesenden Kreisräte gewählt worden.

Die offizielle Amtseinsetzung findet am Freitag, 16. Juni um 19 Uhr in der Aula des Bildungszentrums Markdorf statt. Regierungspräsident Klaus Tappeser nimmt die Vereidigung vor. Als Landrat wird Prayon gesetzlicher Vertreter des Landkreises und Behördenchef des Landratsamts. Gleichzeitig ist er Vorsitzender des Kreistags und verantwortlich dafür, dass die dort gefassten Beschlüsse von der Verwaltung umgesetzt werden. Eine Amtszeit beträgt acht Jahre.

Lothar Wölfle wechselt in den Ruhestand

Luca Prayon tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Lothar Wölfle an, der nach 16 Jahren und zwei Amtsperioden in den Ruhestand geht. Wölfles Amtszeit endet im Mai, Prayon nimmt im Juni die Arbeit auf. In dieser rund vierwöchigen Übergangszeit übernimmt Christoph Keckeisen, 1. Landesbeamter und damit Stellvertreter des Landrats, die Amtsgeschäfte.