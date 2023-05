Da war was los in Hagnau: In und vor dem Gwandhaus wurde Landrat Lothar Wölfle nach 16 Jahren und zwei Amtszeiten verabschiedet. Und alle waren gekommen: die Bürgermeister aus dem Kreis, Landratskollegen aus den Nachbarkreisen und viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Institutionen.

Der große Aufmarsch begann bereits vor der Halle. Der Noch-Landrat begrüßte seine Gäste und freute sich über den Auftritt des Fanfarenzug Graf Zeppelin. Im Saal angekommen, wurden die Gäste mit dem Stück „Schwäbische Eröffnungsfanfare“ und dem Gruß des ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen empfangen.

Nach 16 Jahren im Amt hält Landrat Lothar Wölfle vor einem breiten Publikum im Hagnauer Gwandhaus seine letzte offizielle Rede im Bodenseekreis und zieht ein sehr positives Fazit. | Bild: Uwe Petersen

„Landrat mit Leib und Seele“

Als Festredner hatte Wölfle seinen alten Weggefährten und Parteifreund, Innenminister Thomas Strobl, gewinnen können. „Wir kennen uns bereits seit den 70er-Jahren“, bekannte dieser und überbrachte Wölfle die Grüße von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Landesregierung. Wölfle sei „Landrat mit Leib und Seele“ gewesen und habe sich von Beginn an der Kommunalpolitik verschrieben. Dabei sei er stets einfallsreich und durchsetzungsstark gewesen. Die Liebe zum Bodensee habe der Schwarzwälder in seinem Referendariat in Konstanz entdeckt.

Bodenseekreis Warum wird Landrat Wölfle mit dem Großen Zapfenstreich verschiedet? Das könnte Sie auch interessieren

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann überreichte Wölfle die offizielle Abschiedsurkunde und verblüffte den Saal mit lateinischen Cicero-Zitaten. Auch der Präsident des Landkreistages, Joachim Walter, Reinhold Schnell als Vertreter des Gemeindetags und der Personalrats-Vorsitzende Uwe Achilles betonten die gute Zusammenarbeit und die Stärken des Alt-Landrats.

Zum Abschied „Standing Ovations“ des gesamten Saales für den scheidenden Landrat Lothar Wölfle (Mitte). Neben ihm Innenminister Thomas Strobl (re.) und der Präsident des Landkreistages Joachim Walter. | Bild: Uwe Petersen

Lothar Wölfle zählte zunächst einige Schwierigkeiten seiner Amtszeit auf, darunter die Flüchtlings- und die Corona-Krise. Er betonte seine Liebe zum Bodenseekreis, bedankte sich bei allen Rednern, seinen Mitarbeitern und den Gästen und hob die Musik hervor: Das Projektorchester „Echt Bodensee“, das den Abend umrahmte, war von Bernhard Wagner zu diesem Anlass gebildet worden; die Eingangsfanfare und der abschließende Kreismarsch „Echt Bodensee“ waren hier uraufgeführt, der Marsch eigens im Auftrag Wölfles von Walter komponiert worden. Schließlich endete der Abend mit dem Großen Zapfenstreich durch die Bürgermiliz Sipplingen auf dem Rathausplatz.

Nachfolger Prayon tritt ab 15. Juni an

Luca Wilhelm Prayon tritt am 15. Juni sein Amt als Landrat des Bodenseekreises an. Prayon war am 14. Februar vom Kreistag mit 50 Stimmen der 52 anwesenden Kreisräte gewählt worden.