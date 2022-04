Bodenseekreis vor 1 Stunde

Linienbus wirbt für Zivilcourage: Sechs Verhaltenstipps stehen dabei im Mittelpunkt

Zivilcourage zeigen: Diese Botschaft fährt nun ein Bus durch den Bodenseekreis. Ziel der Kampagne ist es, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft sicherer zu machen. Was es in Notsituationen zu beachten gibt.