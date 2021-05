Auch wenn in Lindau die 7 Tage-Inzidenz am Donnerstag nur noch bei 30,5 lag, wollen die Verantwortlichen vorerst an der Coronastrategie festhalten, die besagt: Auf das Gelände darf nur, wer geimpft, getestet, oder genesen ist.

Gartenschau-Geschäftsfüherin Klaudia Knoll (li.) probierte mit Ministerin Melanie Huml den autonomen Shuttlebus der Firma Continental aus. Der darf aber derzeit noch nicht wie eigentlich geplant auf der Straße fahren. | Bild: Susanne Hogl

Eröffnet wurde die so genannte Kleine Gartenschau in Anwesenheit von der bayerischen Europaministerin Melanie Huml, dem bayerischen Staatsminister Thorsten Glauber und Gerhard Zäh, dem Vorsitzenden der Bayerischen Landesgartenschaugesellschaft und Claudia Knoll, Geschäftsführerin der Bayerischen Landesgartenschau GmbH und vielen anderen Vertretern aus Politik und Gesellschaft.

Zur Gartenschaueröffnung hatte der Lindauer Segler-Club eine kleine Regatta vor dem Gartenschaugelände organisiert. | Bild: Susanne Hogl

Ein optischer Höhepunkt der Gartenschaueröffnung fand dann auch bei reichlich Wind auf dem See vor dem Gelände statt: Mit zahlreichen Booten, darunter die über 100 Jahre alte 8 mR-Yacht „Bayern“, veranstaltete der Lindauer Segler-Club eine kleine Regatta. Auch Herlinde Koelbl, die aus Lindau stammende Fotografin, berühmt für ihre Politikerportraits, eröffnete ihre ersten Freiluftausstellung auf dem Gelände. Beim Rundgang über das 5,3 Hektar große Gelände schwärmte Melanie Huml: „Ich bin schon jetzt begeistert, man kann sich kaum vorstellen, dass hier bis vor kurzem ein großer Parkplatz war“, so Huml.

Die „Seejungfrau“, die anlässlich der Eröffnung der Lindauer Gartenschau ins kalte Wasser musste hielt sich bei der Vorführung mit dem Showensemble „Joy of Voice „ tapfer. | Bild: Susanne Hogl

Bislang nur auf dem Gartenschaugelände unterwegs war zur Eröffnung der in Lindau entwickelte autonome fahrerlose Shuttelbus von Continental. Nach Angaben von Conti sei es bislang nicht gelungen für das Fahrzeug, das eigentlich umweltfreundlich Gartenschaubesucher vom Inseleingang auf das Gelände bringen sollte eine Straßenzulassung zu erhalten.

Mit einem Cocktail lässt sich auf der Lindauer Gartenschau der Blick auf den See und die Boot noch besser genießen. | Bild: Susanne Hogl

Auf dem Gartenschaugelände selbst setzen die Macher ganz coronakonform auf weite und Ausblicke. Überall stehen Stühle, Sitzsäcke oder auch Bänke, die dazu einladen sollen die Natur in der Stadt oder den traumhaften Blick auf den Bodensee zu genießen.

Üppige Blumenbeete oder bunte Gesteck bilden auf der Lindauer Gartenschau keinen Schwerpunkt: Hier setzen die Macher auf weniger spktakuläre Attraktionen, so die Selbstdarstellung. | Bild: Susanne Hogel

Auch die Ausstellungsmacher geben zu: „Blumen sind nur ein Aspekt der Gartenschau, die weniger auf spektakuläre Attraktionen, als auf langfristige Effekte setzt“, heißt es in einer Erklärung. Wer übrigens kurz entschlossen auf die Gartenschau möchte, falls doch einmal die Sonne scheinen sollte, der kann auch direkt am Eingang Nord vor dem Gartenschaugelände einen Coronatest machen lassen.