Eine ukrainische Staatsangehörige ist am Freitagmorgen auf dem Luftweg in ihr Heimatland von der Bundespolizei zurückgewiesen worden. Die Frau hatte sich nach Angaben der Polizei bereits seit längerer Zeit ohne ein erforderliches Visum in Deutschland aufgehalten und war einer unerlaubten Beschäftigung in der Altenpflege nachgegangen.

Aufgefallen war die Frau Lindauer Bundespolizisten bei einer Kontrolle eines Reisebusses aus Barcelona am Donnerstagmorgen am Grenzübergang Hörbranz. Eine ukrainische Reisende wies sich mit ihrem gültigen Reisepass und einem seit April abgelaufenen polnischen Visum aus. Angeblich war die Frau auf dem Weg zu ihrem Freund nach Baden-Württemberg.

Frau arbeitet seit November ohne Erlaubnis in Deutschland

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere an die Ukrainerin unter einer deutschen Anschrift adressierte Briefe. Die Beschuldigte gestand, dass sie seit November 2019 ohne erforderliche Erlaubnis in Darmstadt und Wiesbaden einer Beschäftigung als Pflegekraft nachgegangen sei.

Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass die 47-Jährige bei der Beantragung des Visums für einen längerfristigen Aufenthalt in Polen, wo sie jedoch nie gelebt oder gearbeitet habe, falsche Angaben gemacht hatte.

Anzeige wegen unerlaubter Einreise und Visaerschleichung

Die Bundespolizisten zeigten die Osteuropäerin wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visaerschleichung an. Sie erhoben eine Sicherheitsleistung für die Kosten der Rückführung in Höhe von etwa 800 Euro. Die Bundespolizei wird hinsichtlich der unerlaubten Arbeitsaufnahme nun die zuständigen Behörden informieren.