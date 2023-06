In Lindau am Bodensee ignoriert ein Süßwarenproduzent nach Behördenangaben eine amtliche Schließungsanordnung und produziert einfach weiter. Wie das Lindauer Landratsamt am Montag berichtete, hat die Behörde daher nun die Schlösser an dem Geschäft austauschen lassen. Die Lebensmittelkontrolleure seien mittlerweile „fast täglich“ mit diesem Unternehmen befasst.

Strafverfahren gegen Süßwarenhersteller aus Lindau

„Im September 2022 war dem Unternehmer aufgrund der unhygienischen Zustände und der Verwendung von nicht mehr zum Verzehr geeigneter Zutaten einstweilen jegliche weitere Produktion und Verarbeitung sowie der Vertrieb von Lebensmitteln untersagt worden“, berichtete die Behörde. Der Unternehmer habe trotzdem weiter Süßwaren hergestellt. Mittlerweile sei ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Lebensmittelüberwachung mit Personalproblemen

„Durch solche Fälle verschärft sich unsere angespannte personelle Situation in der Lebensmittelüberwachung noch mehr“, sagte Landrat Elmar Stegmann (CSU). Aktuell seien nur 1,1 von 3,0 Stellen in der staatlichen Lebensmittelkontrolle des Landkreises besetzt. Dem Anspruch, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Touristen vor unhygienischen oder sogar gefährlichen Lebensmitteln zu schützen, könne man mit dieser Personaldecke „nicht annähernd gerecht werden“. Das Landratsamt habe die Bezirksregierung und den Freistaat schon mehrfach auf dieses Problem hingewiesen. (dpa/lby)