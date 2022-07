„Glück kann so einfach erzeugt werden“, schreibt eine Leserin. Wer die jüngsten Leserbilder aus dem Bodenseekreis anschaut, dürfte ihr recht geben. Und dann ist da noch eine Reihe faszinierender Mitbewohner.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Stapelkunst am Bodenseeufer, festgehalten am letzten Junitag während eines auf der Schweizer Seite aufziehenden Gewitters.

Meersburg

Bild: Bernadette Nagel (Leserreporterin)

„Ob jung oder alt, ob Tier oder Pflanze, alle lieben den Sommer am See“, schreibt Bernadette Nagel zu ihrem Foto, das an der Haltnau in Meersburg entstanden ist. „Glück kann so einfach erzeugt werden!“

Friedrichshafen

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

„Immer wieder besonders schön sind die Ausblicke von der östlichen Seite der Rotachmündung über den See auf Friedrichshafen“, schreibt Reinhold Köfer zu diesem Foto. „Das abendliche Licht erzeugt eine Stimmung, die Harmonie und Schönheit ausstrahlt.“

Uhldingen-Mühlhofen

Bild: Tanja Brost (Leserreporterin)

Einen besonders farbenfrohen Sonnenuntergang hielt Leserreporterin Tanja Brost am 4. Juli an der Birnau fest.

Bild: Tanja Brost (Leserreporterin)

Hagnau

Bild: Lothar Thieme (Leserreporter)

Selber Abend, selber Sonnenuntergang, andere Perspektive: Lothar Thieme fotografierte das Farbenspiel in Hagnau.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Als Reinhold Köfer dieses Schwanennest in Hagnau erstmals vor der Kamera hatte, war erst eines der Küken geschlüpft.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Kurz darauf war es aber auch für die Geschwister so weit, wie dieses Foto zeigt.

Markdorf

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Vom Gehrenberg aus hielt Reinhold Köfer dieses aus dem Deggenhausertal in Richtung Markdorf ziehende Gewitter fest.

Bild: Ronald Schäfer (Leserreporter)

Na, wer sonnt sich denn da? Diese Fotos hat Ronald Schäfer im Fotos im Hepbacher Ried gemacht.

Bild: Ronald Schäfer (Leserreporter)

Bild: Ronald Schäfer (Leserreporter)