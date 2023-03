Fliegende Haare, rhythmische Riffs, ein klatschendes Publikum – auch wenn am Ende alle Gitarren heil bleiben, hat Leon Ummenhofer beim Finale der Musikshow „Dein Song“ am Freitagabend (19.05 Uhr auf Kika) gemeinsam mit der Country-Band The BossHoss einen großartigen Auftritt. Leon, in der Region bekannt als John Leon, tritt mit seinem selbst komponierten Song „Thinkin‘ about the future“ als drittletzter Kandidat des Abends auf die Bühne. Am Ende des Songs schmeißt er sich sogar auf die Bühne.

Leon alias John Leon im TV-Finale von „Dein Song“. Am Ende entscheiden die Zuschauer per Voting. | Bild: ZDF/Sabine Wienrich

Das ist Rock n‘ Roll pur!

„Was war das bitte, das war einfach geil!“, meint Jury-Mitglied und Sänger Luca Hänni, „du bist für mich ein absoluter Rockstar!“ Auch von The BossHoss-Sänger Alec Völkel gibt es Lob: „Der Mann ist ein Rock n‘ Roller, der fühlt das.“

Als Favoriten nennen die Jury-Mitglieder dann allerdings andere Kandidaten: Nuri und Jule, Nikita, Justus und Estrella. Doch dieses Mal stimmen nicht die Jury-Mitglieder ab, sondern die Zuschauer zuhause per Telefon- und Online-Voting. Sieben super Songs, acht großartige Kandidaten – keine leichte Entscheidung!

Am Ende hat das Daumendrücken für Leon leider nicht geholfen. Die Sängerin Luna überbringt den Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich den Umschlag mit dem Sieger. Beste Nachwuchskomponisten sind: Die beiden Schwestern Nuri und Jule mit ihrem Lied „I‘m home“! Sie bekommen ein Preisgeld von 5000 Euro.

Was in den 16 Folgen vorher geschah

Seit 20. Februar wurden 16 Folgen der TV-Musik-Doku auf ZDF-Kika ausgestrahlt. Leon aus Meckenbeuren-Brochenzell, der seit seinem zehnten Lebensjahr selbst komponiert, schaffte es in die Sendung und fuhr gemeinsam mit seinem Vater Ralph zur Aufzeichnung ins Schloss Bierbrich in Wiesbaden. Dort begeisterte er die Jury restlos mit seinem Rocksong – und bekam damit die Eintrittskarte ins Songwriter-Camp, das in den Sommerferien mehrere Tage lang auf Schloss Salem gedreht wurde.

Was für ein Spiel! Leon Ummenhoffer performt seinen Song mit Unterstützung der Country-Band BossHoss im Studio. Die Rocker geben dem 15-Jährigen viele Tipps. | Bild: ZDF/Sabine Wienrich

Schließlich standen Leon als Musikpaten die Country–Rocker von The BossHoss zur Seite, die mit ihm im Studio produzierten. Am Tag vor dem großen Finale hatte Leons erstes professionelles Musik-Video dann Premiere im deutschen Fernsehen.

Drehort Lost Place: Leon alias John Leon in seinem Musikvideo, das er im Rahmen der ZDF-TV-Show „Dein Song“ gedreht hat. Hinter ihm ein Klavier, das in Flammen aufgeht. | Bild: ZDF/Sabine Wienrich

Wer Leon alias John Leon mit seiner Band Escalation live in der Bodensee-Region sehen will: Konzerte gibt es am 17. Juni in Meckenbeuren (Gleis 1), am 26. August bei Rock im Vogelwald bei Laimnau, und am 17.9 beim Festival Umsonst und Draußen in Weingarten. Mehr zu John Leon: www.john-leon.de