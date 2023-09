Großeinsatz auf dem Bodensee bei Lindau: Wassersportler meldeten am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zuerst Hilferufe, später wurde ein herrenlos treibendes Segelboot auf dem Bodensee vor Lindau entdeckt. Vom Skipper (93) des Bootes fehlte jede Spur, wie das Portal All-in.de zuerst berichtete.

Die Umstände, wie die Einsatzkräfte der bayerischen Wasserwacht das Boot auffanden, weisen auf einen Unfall hin. So befand sich noch eine Rettungsweste auf dem Boot. Laut Medienberichten lief zudem der Motor.

Von einer Rettung wird nicht mehr ausgegangen

Seit Donnerstag liegt der Fall nur noch bei der Polizei. Weil nicht mehr von einer Rettung ausgegangen wird, ist die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuz nur noch zur Unterstützung da.

Nun wird der Fall als Vermisstenfall behandelt, wie Matthias Müller, stellvertretender Kreiswachtsleiter in Lindau, am Donnerstagnachmittag gegenüber dem SÜDKURIER erklärte. Die Wasserwacht sollte aber am Nachmittag wieder mit bei der Suche helfen und gegebenenfalls auch andere Bereiche des Sees absuchen.

Vermutlich medizinischer Notfall

Am Donnerstagmorgen gab die Polizei an, dass es sich vermutlich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte. So seien auch Körperflüssigkeiten auf dem Boot gefunden worden. Unklar ist jedoch, ob es sich dabei um Blut handelt.

Nachdem die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 15 Uhr alarmiert wurden, startete eine großangelegte Suche nach dem 93-jährigen Segler. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, konnte den Vermissten jedoch nicht ausfindig machen. Daraufhin wurde für den östlichen Bodensee ein internationaler Seenotalarm ausgelöst.

Drohne und Sonargerät waren im Einsatz

Boote der Polizei aus Baden-Württemberg, Schweiz und Österreich, sowie des Technischen Hilfswerk Lindau, der Feuerwehren Lindau, Wasserburg und Hard, sowie der Österreichischen Wasserrettung ergänzten die Wasserwachtboote aus Lindau, Nonnenhorn und Weiler. Auch eine Drohne der Feuerwehr und ein Sonargerät waren im Einsatz – erfolglos.

Nie alleine auf den See

Dass Menschen auf Booten stürzen passiere immer mal wieder, wie Matthias Müller von der Wasserwacht erklärte. Auch medizinische Notfälle an Bord seien immer möglich. „Wenn das ohne Rettungsweste passiert, dann geht der bewusstlose Körper einfach unter“. Deshalb rät der Wasserschutz generell nie ohne Rettungsweste aufs Wasser zu gehen und möglichst auch in Begleitung.



