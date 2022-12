von Lorna Komm

Schlittschuhspaß und Glühwein in Überlingen

Bis zum 8. Januar 2023 heißt es auf dem Landungsplatz „Überlingen on Ice“. Erstmalig auf Synthetikplatten können Eislauffans hier ihre Runden drehen, entweder auf eigenen oder ausgeliehenen Schlittschuhen. Die Eisbahn ist täglich von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder 3,50 Euro pro zweistündigen Eislaufblock. Die Blöcke starten um 13.30, 15.45 und 18 Uhr. Für Kinder gilt eine Handschuhpflicht, zudem können Pinguin oder Bobby Lauflernhilfen ausgeliehen werden. Flotte Musik und ein Getränkestand ergänzen das Wintervergnügen direkt am Bodensee.

Bild: SK-Archiv

Lichterzauber auf der Insel Mainau

Bis zum 8. Januar 2023 beginnt mit der Dämmerung die magische Reise in eine romantische Märchenwelt. Der Christmas Garden auf der Insel Mainau bietet auf einem zwei Kilometer langen Rundweg mehr als 30 Installatioen und 1,5 Millionen Lichtpunkte. Zu den Höhepunkten zählen die Cinderella-Kutsche, der Weg ins Glück, einem 15 Meter langen glitzernden Lichtertunnel oder auch die 160 Jahre alte Linde vor dem Schloss, die zum Glühwürmchenbaum wird. Zudem gibt es audiovisuelle und kulinarische Überraschungen. Tickets gibt es für Erwachsene ab 15 Jahren für 23,50 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 19 Euro.

Bild: Jäckle, Reiner

Krippenweg von Immenstaad bis Uhldingen-Mühlhofen

Bis mindestens zum 6. Januar und in den Kirchen bis zum 23 Januar 2023 sind auf dem Krippenweg von Immenstaad bis Uhldingen-Mühlhofen die unterschiedlichsten Krippen zu sehen. In Kirchen, in Schaufenstern oder im Außenbereich werden moderne oder barocke Figuren aus Stoff, Ton oder Stein gezeigt. Dutzende szenische Darstellungen der Geburt Jesu zeigen eine enorme Vielfalt. Eine Besonderheit die legendäre Bürgerkrippe in der Meersburger katholischen Stadtkirche. Bedeutende Bürgerinnen und Bürger tragen als Attribute zum Jesuskind, was ihr tägliches Leben ausmachte. Hier einen Vorfahr verewigt zu haben, gehört für einheimische Familien dazu.

Bild: Lorna Komm (lko)

Ausstellung 100 Jahre Dornier Wal in Friedrichshafen

Bis zum 1. April findet im Dornier Museum eine Sonderausstellung mit zahlreichen Zeitdokumenten statt. Das Flugboot Dornier Do J „Wal“ verhalf Claude Dornier zu weltweiter Anerkennung und machte ihn zu einem der einflussreichsten Luftfahrtpioniere des 20. Jahrhunderts. Die Exponate sind spielerisch, interaktiv, analog und virtuell erlebbar. Mit modernster VR-Technik steigen Besucher in das Cockpit und können den Wal hautnah erleben. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist im normalen Museumseintritt von 11,50 Euro für Erwachsene und 6 Euros für Jugendliche bis 16 Jahren enthalten.

Bild: Airbus Corporate Heritage

Panoramawege Heiligenberg

Bei Sonne, Schnee oder wenn der Nebel über dem See festhängt, die Wanderwege in Heiligenberg bieten immer einen besonderen Reiz. Die große (13,6 Kilometer) und die kleine Runde (6,4 Kilometer) starten am Parkplatz am Rathaus. Die Routen sind mit speziellen Panoramaweg Wegweisern markiert. Die idyllischen teils schmalen Waldwege, verlangen festes Schuhwerk. Schöne Ausblicke auf den Bodensee, den Linzgau, den Hegau und bei Fernsicht auf die Schweizer Alpenkette, sowie Renaissance-Schloss Heiligenberg, Freundschaftshöhle (Abstecher vom Bellevueplatz), Amalienhöhe, Wallfahrtskirche Betenbrunn erwarten die Wanderer.