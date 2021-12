Die Gemeinde Langenargen will beim Impfen aufs Tempo drücken. Mit einer Plakataktion, an der sich die Kommune gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein sowie dem Ortsverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) aktuell beteiligt, soll die Impfkampagne gestärkt werden. Außerdem ist einem Pressetext zufolge vor Ort ein dauerhaftes Impfangebot in Planung.

Auch Testkapazität soll ausgebaut werden

Nach dem erfolgreichen Einsatz eines mobilen Impfteams in der Gemeinde wollen demnach Langenargen, Kressbronn und Eriskirch gemeinsam ein Impfangebot auf die Beine stellen. Auch am Ausbau der Testkapazitäten werde zusammen mit der örtlichen Apotheke gearbeitet.

Deggenhausertal Impfen, testen, organisieren: Wie das kleine Deggenhausertal in der Pandemie schnelle Lösungen findet Das könnte Sie auch interessieren

Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung nennt die Gemeinde in dem Pressetext nicht, kündigt aber eine Impfaktion für ältere Menschen ab 75 Jahren am Montag, 13. Dezember von 8 bis 12 Uhr in den Räumen der Seniorenwohnanlage „Mühlengärten“ in der Eugen-Kauffmann-Straße 2 an.

Anmeldung zur Impfaktion für über 75-Jährige

Es sollen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten werden. Eine Anmeldung sei zwingend erforderlich – und möglich ausschließlich am Montag, 6. Dezember von 9 bis 13 Uhr und am Dienstag, 7. Dezember von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 75 43/17 20.

Bodenseekreis Wo kann ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen? Hier gibt es offene Impfangebote im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Impfwillige sollen Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Einverständniserklärungen zu ihrem Termin mitbringen. Vorlagen dazu verschicke das Seniorenbüro der Gemeinde nach der Anmeldung. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen werde ein Fahrdienst angeboten. Organisiert wird das Impfangebot laut Mitteilung in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Münzhof“ und der Seniorenbegegnungsstätte.

Impfhelfer gesucht

Zum Betrieb des neuen Impfstandorts sucht der Gemeindeverwaltungsverband Eriskirch-Kressbronn-Langenargen noch zahlreiche Helfer. Insbesondere medizinisches Fachpersonal und Ärzte werden benötigt, um bei den Impfungen selbst, aber auch bei den anfallenden Verwaltungstätigkeiten zu unterstützen, informieren die Organisatoren.

Interessierte können sich mit Angabe ihrer Kontaktdaten (Vorname, Name,

telefonisch Erreichbarkeit und zeitliche Verfügbarkeit) per E-Mail melden: impfen@gvv-ekl.de

Auch das Landratsamt des Bodenseekreises plant derzeit die Einrichtung eines weiteren Impfstützpunkts an der Messe in Friedrichshafen.