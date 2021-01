Die Tische bleiben weiter ungedeckt und ein Ende ist kaum in Sicht: Seit Anfang November müssen sie ihre Gaststätten geschlossen halten, nur über Lieferdienste oder zum Abholen dürfen Gastronomien ihre Kunden im Lockdown versorgen. Das Ende der Durststrecke scheint in weiter Ferne und belastet Betreiber zunehmend.

Auch Finanzhilfen, die Finanzminister Olaf Scholz noch im Oktober „schnell und unbürokratisch“ für die Gastronomie versprochen hatte, trudeln – wenn überhaupt – nur langsam ein. Auch im Bodenseekreis zeigen sich viele Gastronomen frustriert über die aktuelle Lage.

Angeschaffte Luftfilteranlagen? „Das war alles für die Katz“

In normalen Zeiten wären in „Felders Restaurant„ an der Häfler Seepromenade selbst im Januar mehrere Abende in der Woche ausgebucht, erzählt Inhaber Ralf Felder. Derzeit ist aber das Gegenteil der Fall. „Im Moment liegt alles brach“, sagt der Friedrichshafener Gastronom. Er ist allerdings dankbar dafür, überhaupt finanzielle Unterstützung vom Staat zu erhalten – für den November habe er bereits einen Teil der Abschlagszahlungen erhalten. „Diese decken aber nicht alle Kosten“, sagt er. „Ich warte noch immer auf den Rest und auf die Hilfen für den Dezember.“

„Damit wir kostendeckend arbeiten können, brauchen wir eine 70-prozentige Auslastung“, Ralf Felder, Inhaber des „Felders Restaurant“ an der Friedrichshafener Seepromenade, über eine mögliche Öffnung seines Lokals. | Bild: privat

Abseits der Finanzhilfen belastet Ralf Felder derzeit mehr die Ungewissheit, wann und wie er den Betrieb wieder hochfahren kann. Mit seinem Sohn habe er vor kurzem eine neue Speisekarte schreiben wollen, berichtet er. Doch dieser fragte seinen Vater: „Wozu machen wir das überhaupt? Wir wissen doch gar nicht, wann wir wieder aufmachen können.“ Im Lockdown sitzt er nun auch auf Luftfilteranlagen, die er sich vor Monaten für diese Jahreszeit eigentlich angeschafft hatte. „Das war aber alles für die Katz.“

Damit die Innenstadt wieder belebt werde, müsse noch vor Öffnung der Gastronomie der Einzelhandel „wieder hochfahren“, so Felder. Doch er befürchtet, dass die Abstandsregelungen in Restaurants nach Ende des Lockdowns noch verschärft werden könnten. Das würde bedeuten, dass er nur einen Teil seiner Tische belegen könnte. „Damit wir kostendeckend arbeiten können, brauchen wir eine 70-prozentige Auslastung“, stellt er fest. „Sollte das nicht möglich sein, brauchen wir gar nicht erst zu öffnen.“

Lob für Finanzhilfen und Mitgefühl für Politiker in der Krise

Lukas Waldschütz, Inhaber des Überlinger Hotels und Restaurants „Ochsen“, bewertet die November- und Dezemberhilfe als „grundsätzlich gut“. „Wir haben diese Woche die Abschlagszahlungen erhalten, der Rest soll in den kommenden Wochen ausgezahlt werden“, berichtet er. Insgesamt bewertet er: „Wir Gastronomen am Bodensee haben es möglicherweise etwas leichter als andere Kollegen. Zumindest zwischen Mitte Juni und Oktober hatten wir einen guten Sommer. Das gleicht nicht alles aus, hat aber das Schlimmste verhindert.“

„Ich gehe davon aus, dass wir im Februar noch nicht wieder öffnen können. Wenn das Signal kommt, können wir schnell wieder starten“, Lukas Waldschütz, Inhaber des Überlinger Hotels und Restaurants Ochsen. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Waldschütz stimmt der häufig geäußerten Kritik zu, dass es sehr lange gedauert habe, bis Hilfszahlungen ankamen. „Es wurde anfangs gesagt: ‚Die Hilfen kommen schnell und unbürokratisch‘, zweieinhalb Monate später kamen die Abschläge. Das ist für mich nicht schnell.“ Viele seiner Kollegen hätten bei der Kurzarbeit in Vorleistung gehen sowie Fixkosten und Pacht zahlen müssen. „Da kann es für einige eng geworden sein“, sagt Waldschütz, „ich konnte aber noch ruhig schlafen.“

Für den Überlinger Gastronomen bleibe aber die spannende Frage, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. „Wir sind der Meinung, dass in Betrieben mit Hygienekonzept, Vorkehrungen und Abstand nichts passieren dürfte.“ Er möchte aber auch nicht in der Haut derer stecken, die über Ende oder Verlängerung des Lockdowns entscheiden. „Ich gehe davon aus, dass wir im Februar noch nicht wieder öffnen können. Wenn das Signal kommt, können wir schnell wieder starten.“

Meersburger Gastronom fordert Protest der Branche und sieht Bauernverband als Vorbild

Manfred Lang, Inhaber des „Romantik Hotels am See“ und dem Hotelrestaurant „Casala“, bedauert, in diesem Monat nicht öffnen zu dürfen. „Der Januar hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Es lief teilweise so gut, dass zumindest die Kosten gedeckt werden konnten.“ In diesem Corona-Frühjahr zeigt sich der Gastronom aber frustriert – auch wegen ausbleibender Finanzhilfen. „Bei mir sind leider noch keine Abschlagszahlungen angekommen“, gibt er zu. „Mitte November und erst kürzlich habe ich einen Brief erhalten, dass mein Antrag in Bearbeitung sei. Ich sollte mich doch bitte noch gedulden.“

Ein verlängerter Lockdown könnte für die Gastronomie auch den Nachwuchsmangel verschärfen, meint Manfred Lang, Inhaber vom Romantik Hotel am See in Meersburg.

Dass die Gastronomie noch bis April geschlossen bleiben könnte, hält Lang für gefährlich. „Wenn die Branche nicht kaputt gehen soll, muss die Politik einen Mittelweg finden, sodass wir wieder öffnen können. Wir brauchen eine klare Vision“, fordert er. „Wenn es so weitergeht, stelle ich mir die Frage, ob ich meine Mitarbeiter auf Kurzarbeit halten soll oder ich spare und entlasse sie mit der Garantie, sie bei der Öffnung wieder einzustellen.“ Eine gute Vertrauensbasis schaffe dies nicht, außerdem wäre es schlechte Werbung für seine Branche, die seit Jahren unter Fachkräftemangel leidet, sagt Lang.

Unterdessen fordert Manfred Lang von Gastronomen und Verbänden mehr Protest, als Vorbild sieht er den Bauernverband. „Wenn den Landwirten etwas missfällt, fahren sie mit Treckern nach Berlin und stellten sich vor dem Bundestag auf.“ Im Gegensatz zur Agrarwirtschaft hätte die Gastronomie scheinbar aber keine große Lobby, bedauert er. „Leider kriegen wir Gastronomen so eine Aktion nicht hin. Neid und Missgunst sind in unserer Branche unheimlich groß.“

27 Prozent der gastgewerblichen Betriebe im Kreis in Existenz gefährdet

Horst Müller, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Bodensee und Inhaber des Hotel-Restaurants „Zur Winzerstube“ in Hagnau, nennt konkrete Zahlen zur Lage der Gastronomen im Landkreis: Demnach sähen sich 27 Prozent im Landkreis und 55 Prozent der gastgewerblichen Betriebe im Bundesland in der Existenz gefährdet. „Betriebe, die direkt am See sind, mögen weniger stark betroffen seien, man muss aber auch immer alle im Landkreis im Blick behalten“, so Müller.

„Wir haben das Gefühl, dass unseren Problemen seitens der Politik meist ein offenes Ohr geschenkt wird, wenn auch die Ausgestaltung der Hilfen und die Auszahlung zum Teil stockend verläuft“, so Horst Müller, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Bodensee und Inhaber des Hotel-Restaurants „Zur Winzerstube“ in Hagnau. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Als Dehoga-Vorsitzender berichtet Horst Müller, dass der Landesverband regelmäßig Videokonferenzen abhalte, in denen sich sämtliche Kreise austauschen. „Wir haben das Gefühl, dass unseren Problemen seitens der Politik meist ein offenes Ohr geschenkt wird, wenn auch die Ausgestaltung der Hilfen und die Auszahlung zum Teil stockend verläuft.“ Das Wichtigste sei, dass die Betriebe weiterhin zahlungsfähig blieben.

Wichtiger Saisonbeginn für Gastronomie zu Ostern

Zu den Finanzhilfen für die Branche sagt er: „Die Bundeshilfen für November Dezember sind elementar wichtig.“ Notwendig sei aber auch, dass in den kommenden Monaten des Lockdowns die Stabilisierungshilfe des Landes Baden-Württemberg wieder aufgelegt werde, „da diese in der speziellen Struktur der am Bodensee vorherrschenden Betriebe besser wirkt.“

Müller geht nicht davon aus, dass Restaurants im Februar wieder öffnen dürfen. „Wichtig wäre aber natürlich zum Saisonbeginn zu Ostern.“ Er erwartet im Gegenzug von der Politik, dass sie die Branche nicht im Stich lässt. Konkret heißt das: Die entsprechenden Hilfen müssen endlich ausbezahlt werden.