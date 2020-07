Die Alternative für Deutschland (AfD) hat eigenen Angaben zufolge den 30-jährigen Friedrichshafener Elektrotechnik-Ingenieur und Vorsitzenden der AfD-Kreistagsfraktion im Bodenseekreis, Christoph Högel, als Kandidaten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 67/Bodensee nominiert. Als Ersatzkandidat wurde laut einem Pressetext der AfD Andreas Piekniewski aus Markdorf gewählt.

In seiner Bewerbungsrede bezog Högel nach AfD-Angaben Stellung zu den Themen Innere Sicherheit, Polizei, Rundfunk, Bildung und Schulwesen, Digitalisierung sowie Energieversorgung. Auf Anfrage dieser Zeitung, warum die Nominierungsversammlung nicht öffentlich angekündigt und die Presse nicht eingeladen worden war, erklärte der Landtagskandidat: Die Versammlung sollte möglichst geräuschlos ablaufen. In der Vergangenheit habe es bei AfD-Veranstaltungen immer wieder Probleme mit Störern gegeben. Damit verbunden seien auch höhere Kosten für Sicherheit und Security, die man lieber in den Wahlkampf investieren wolle, so Högel. Es sei dennoch eine öffentliche Veranstaltung gewesen.

Kreisverband wählt neuen Vorstand

Der AfD-Kreisverband im Bodenseekreis hat außerdem einen neuen Vorstand gewählt. Der Vorstand besteht nun aus elf Mitgliedern. Der Kreisvorsitzende Detlev Gallandt erklärt dazu, man wolle den Vorstand personell breiter aufstellen, „um an Schlagkraft zu gewinnen“.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist neben Alice Weidel und Christoph Högel der bisherige Beisitzer Alexander Berres aus Uhldingen-Mühlhofen. Schatzmeisterin bleibt Brigitte Hinger aus Meckenbeuren. Sie wird künftig von Ulrich Woyte als stellvertretenden Schatzmeister unterstützt. Neu ist das Amt des Schriftführers, welches der Vorsitzende des AfD-Ortsverbands Markdorf, Andreas Piekniewski, bekleidet. Hans Hausberger, Hartmut Schütze und Ralf Döschl komplettieren den Vorstand als Beisitzer.