von den Lokalredaktionen

Zum Aktualisieren bitte hier klicken.

16.10 Uhr – Wahlkreis Bodensee: Seit der Mittagszeit ist mehr im Wahllokal los

Bürgerhaus Ittendorf: Normalerweise wird im kleinen Saal gewählt, doch bei dieser Landtagswahl ist einiges anders. Und so wählen die Ittendorfer an diesem Sonntag im großen Bürgersaal. Die Wahlhelfer Fritz Käser, Markus Maier und Thomas Braun sitzen mit Maske hinter drei Plexiglasscheiben und achten darauf, dass neben dem Wahlvorgang auch die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden. „Es gibt eigentlich auch nur ein Thema und das ist nicht die Wahl, sondern Corona“, so der Eindruck von Thomas Braun.

Landtagswahl 2021 im Bürgerhaus in Ittendorf | Bild: Nosswitz, Stefanie

Gegen 13.30 Uhr haben laut Markus Maier 134 von 526 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Rund 40 Prozent der Ittendorfer hätten per Briefwahl abgestimmt, so Maier. „Da zeichnet sich eine gute Wahlbeteiligung ab“, sagt Maier. Während es am Vormittag im Bürgerhaus etwas ruhiger zugeht, kommen nach der Mittagspause mehr Wähler ins Bürgerhaus.

15.45 Uhr – Wahlkreis Sigmaringen: Wahlbeteiligung im Pfullendorfer Teilort Aach-Linz überschaubar

Bild: Patricia Burth

Recht wenig zu tun haben die Wahlhelfer in Aach-Linz. Aufgrund der Corona-Hygienevorgaben wird in der Schlossgartenhalle gewählt. Die Wahlbeteiligung ist – vor Ort – noch relativ schwach. Vor fünf Jahren hatten von den 997 Wahlberechtigten 63,8 Prozent ihren Stimmzettel abgegeben.

15.20 Uhr – Wahlkreis Bodensee: Vorbereitungen für das große Auszählen

An Briefwahlstimmen dürfte es heute Abend etliche auszuzählen geben. Auch die auf diesem Wege abgebenen Stimmen werden erst nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr ausgezählt. Die Vorbereitungen dafür laufen in Friedrichshafen aber bereits.

An Briefwahlstimmen dürfte es heute Abend etliche auszuzählen geben. Gezählt werden auch sie nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr. Schon am Nachmittag laufen im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen die Vorbereitungen dafür. | Bild: Stadtverwaltung

14.50 Uhr – Wahlkreis Bodensee: Bis es Ergebnisse gibt, dauert es noch. Werfen wir also einen Blick zurück

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren veränderte sich die politische Landschaft in Baden-Württemberg. Auch im Bodenseekreis färbte sich die politische Landkarte grün.

Bild: Südkurier

Um zu unterstreichen, wie groß die Veränderungen waren, haben wir uns die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl noch einmal genauer angesehen. Wo etwa hat die CDU besonders viele Stimmen verloren? Wo erzielten die Grünen ihre besten Ergebnisse? Und wo konnte die SPD, die im Wahlkreis Bodensee hohe Verluste erlitt, noch den höchsten Stimmenanteil erzielen? Diese Datenstory zeigt alle Veränderungen zwischen den Landtagswahlen 2011 und 2016 im Bodenseekreis.

14.30 Uhr – Wahlkreis Bodensee: Eindruck aus Wahllokalen in Friedrichshafen

SPD-Kandidatin Jasmina Brancazio gibt im Wahllokal in der Merianschule in Friedrichshafen ihre Stimme ab. | Bild: Fabiane Wieland

Der Andrang auf die Wahllokale hält sich in Grenzen. Das lässt zumindest ein Eindruck aus der Gemeinschaftsschule Schreienesch vom späteren Vormittag vermuten. Und auch in der Merianschule ging es fix ins Wahllokal und ebenso fix wieder hinaus, als SPD-Landtagskandidatin Jasmina Brancazio gegen 11.30 Uhr ihr Kreuzchen machte. In den ersten dreieinhalb Stunden nach Öffnung der Wahllokale waren von den 1068 Wahlberechtigten in diesem Wahlbezirk gerade mal etwa 115 zum Wählen vor Ort. Der Anteil an Briefwählern dürfte allerdings auch hier groß sein.

Auch AfD-Landtagskandidat Christoph Högel hat am Vormittag gewählt. Er gab seine Stimme in Fischbach ab.

Bild: Privat

14.10 Uhr – SK on Air: Kandidaten im direkten Schlagabtausch

Händeschütteln hier, Podiumsgespräch da und tags darauf Infostand auf dem nächsten Wochenmarkt? Nein, der Wahlkampf in Pandemie-Zeiten war ein anderer. Wobei: Wahlkampfveranstaltungen gab es reichlich, nur eben eher da, wo sich seit inzwischen gut einem Jahr auch vermehrt Büroteams und mitunter ganze Schulklassen treffen: im Internet. Eine Analyse dazu finden Sie hier.

Die Gelegenheit, einige der Kandidaten der Wahlkreise Bodensee und Sigmaringen nicht nur bei deren eigenen Formaten, sondern im direkten Schlagabtausch zu erleben, gab es in der SÜDKURIER-Wahlarena – und es gibt sie noch!

Bild: Rau, Jörg-Peter

Aus dem Wahlkreis Bodensee begrüßten Kerstin Mommsen und Stefan Hilser, die Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktionen in Friedrichshafen und Überlingen, (im Bild auf der Bühne von links:) Christoph Högel (AfD), Dominique Emerich (CDU), Martin Hahn (Grüne), Jasmina Brancazio (SPD) und Klaus Hoher (FDP) im Stadttheater Konstanz. Die in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unter Einhaltung der Corona-Auflagen aufgezeichnete Diskussion können Sie sich hier anschauen.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Kandidaten für den Wahlkreis Sigmaringen – im Bild auf der Bühne von links: Nicolas Gregg (AfD), Wolfgang Schreiber (SPD), Andrea Bogner-Unden (Grüne), Klaus Burger (CDU) und Björn Brenner (FDP) – fühlten Manfred Dieterle-Jöchle und Siegfried Volk, die Leiter der SÜDKURIER-Redaktionen Meßkirch und Pfullendorf, auf den Zahn. Hier geht es zum Video mit den Kandidaten aus dem Wahlkreis Sigmaringen.

14 Uhr: Die Wahllokale sind noch für vier Stunden geöffnet

Seit mehr als sechs und noch für vier Stunden sind die Wahllokale geöffnet. Rund 130.000 Wahlberechtigte im Wahlkreis Bodensee sowie knapp 96.500 im Wahlkreis Sigmaringen können heute darüber entscheiden, wer künftig die Anliegen aus der Region im Landtag vertritt.

Das sind die zugelassenen Wahlvorschläge im Wahlkreis Bodensee

Der Wahlkreis Bodensee (67) umfasst 20 Gemeinden des Bodenseekreises, ausgenommen sind die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch. Zur Wahl stehen hier:

Im Wahlkreis Sigmaringen endet der Wahlkampf heute für diese Kandidaten

Der Wahlkreis Sigmaringen (70) entspricht dem Landkreis Sigmaringen und umfasst 25 Gemeinden. Hier sind zur Wahl zugelassen:

Abstand, Hygiene-Konzepte, getestete Helfer: Es ist keine Wahl wie jede andere

Heute mag Wahlsonntag sein, ihre Wahl dürften viele Wahlberechtigte aber bereits getroffen haben – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Coronabedingt wird mit einer deutlich erhöhten Anzahl von Briefwählern gerechnet.

Hier wurde nicht etwa schon mit dem Auszählen begonnen. In Salem findet heute aber nicht die erste Wahl in Zeiten von Maske und Abstand statt. Das Bild entstand nach der Bürgermeisterwahl im vergangenen September. (Archivbild) | Bild: Mardiros Tavit

Im Rathaus in Friedrichshafen zum Beispiel sind bis Montagabend bereits mehr Wahlbriefe angekommen als bei der Landtagswahl 2016. Und auch in den Wahllokalen waren und sind vor einer Wahl in Pandemie-Zeiten andere Vorkehrungen als sonst gefragt.

Jetzt noch schnell die die SÜDKURIER-App laden und Push-Mitteilung zum Wahlergebnis sichern

Zeitungsabonnenten können alle Inhalte ohne Mehrkosten nutzen; wer heute neu einsteigt, kann einen Monat lang kostenlos testen. | Bild: Südkurier

Sie wollen wissen, wie Ihre Gemeinde gewählt hat? Mit der SÜDKURIER Online-App erhalten Sie diese Information heute Abend direkt auf Ihren Handy-Startbildschirm. Die App ist kostenlos im Play Store (Android) oder Apple Store (iPhone) sowie über www.sk.de/wahlpush erhältlich.

Ergebnis per Push-Mitteilung direkt auf den Handy-Startbildschirm erhalten: Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.