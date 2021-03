Unsere interaktiven Karten zeigen die dramatischen Veränderungen bei der Landtagswahl 2016 im Bodenseekreis. Und zwar so kleinteilig, wie es geht: auf der Ebene der Gemeinden mit dem Blick auf regionale und lokale Besonderheiten.

Die Landtagswahl 2016 hat die politische Landschaft in Baden-Württemberg kräftig verändert. 46 von 70 Wahlkreisen gingen vor fünf Jahren am Wahlsonntag an die Grünen. Auch im Bodenseekreis färbte sich die politische Landkarte grün. Die Grünen