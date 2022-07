Bodenseekreis vor 2 Stunden

Feuer unterm Dach des Rettungsdienstes: Landkreis und DRK streiten um Leitstelle in Friedrichshafen

Rolle rückwärts? Der Kreistag soll am Dienstag beschließen, die Rettungsleitstelle wieder in eigener Regie zu betreiben. Geht gar nicht, sagt der DRK-Rettungsdienst in Ravensburg. Es geht um Kosten und Personal.