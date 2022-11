„Wir knacken erstmals die Marke von 400 Millionen Euro.“ Mit diesen Worten hat Landrat Lothar Wölfe Mitte der Woche den Haushalt 2023 für den Bodenseekreis präsentiert, dessen gesamtes Volumen im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist. Es ist gleichzeitig das letzte Mal, dass der CDU-Politiker eine Finanzplanung einbringt. Am 14. Februar wählt der Kreistag einen Amtsnachfolger.

Wölfe betonte im Pressegespräch: „Das ist mein 16. Haushalt, den ich einbringe.“ Er könne sich nicht erinnern, dass es jemals so viele Unwägbarkeiten bei der Planung gegeben habe. Steigende Energiepreise sowie Baukosten, Lohnforderungen der Gewerkschaft Verdi, aber auch die Herausforderungen bei der Betreuung Geflüchteter stellen den Bodenseekreis laut Wölfle vor Herausforderungen.

Veränderte Regeln bei Sozialleistungen beschäftigen den Landkreis ebenfalls. Noch sei nicht genau geregelt, wie sich etwa Reformen beim Wohngeld oder beim Bürgergeld genau auswirken, so Wölfe. „Das sind zwar klar staatliche Aufgaben“, so der Landrat. Doch noch sei er nicht sicher, ob auch alle anfallenden Kosten zu 100 Prozent vom Bund erstattet würden.

Verschuldung des Landkreises steigt

Klar ist: Nach kontinuierlich sinkenden Schulden über die vergangenen Jahre nimmt der Kreis erstmals wieder neue Kredite auf. Die Verantwortlichen planen mit einer Neuverschuldung in Höhe von 2,2 Millionen Euro – und damit einen Gesamtschuldenstand von 20,5 Millionen. Das Minus wäre wohl vermeidbar gewesen, hätten die Verantwortlichen die sogenannte Kreisumlage erhöht: Das sind Zahlungen der Gemeinden an den Landkreis.

Lars Gäbler, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis | Bild: Benjamin Schmidt

Grob erklärt belaufen die sich auf 29 Prozent des steuerlichen Aufkommens der Gemeinden, die genaue Kalkulation ist allerdings hochkomplex. Festzuhalten ist: Obwohl die 29 Prozent konstant bleiben, steigen in absoluten Zahlen die erwarteten Einnahmen um acht Prozent auf nun 108,6 Millionen Euro. Pro Bürger sind das umgerechnet 489,19 Euro die im Jahr an den Landkreis gezahlt werden, im Vorjahr waren es noch 460,37 Euro.

Größter Brocken sind soziale Leistungen

Wofür gibt der Bodenseekreis das Geld aus? Die Haushaltsplanung ist riesig, umfasst 506 Seiten. Der größte Posten sind die sogenannten Transferaufwendungen. Dabei handelt es sich größtenteils um soziale Unterstützungen: Grundsicherung, Arbeitslosenhilfe, Hilfe für Familien, für Geflüchtete oder auch schwerbehinderte Menschen. Insgesamt beläuft sich dieser Posten auf einen Betrag in Höhe von über 236 Millionen Euro – damit über die Hälfte des gesamten Budgets des Landkreises.

Ein weiterer großer Posten sind die Gehälter für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte. Die Personalaufwendungen in Höhe von 72,5 Millionen Euro sind zu einem Drittel gegenfinanziert, etwa zum Beispiel durch Bundes- oder Landesmittel. Insgesamt kalkuliert der Landkreis mit 1138 Stellen – und damit einem Stellenzuwachs von 88 Beschäftigten. Einen größeren Teil dabei machen Beschäftigte aus, die sich etwa um die steigende Anzahl Geflüchteter kümmern.

Neben diesen für die Bewohner des Landkreises eher unsichtbaren Ausgaben, sind im Haushalt auch Gelder für Investitionen in Baumaßnahmen vorgesehen. So sollen in die Ortsumfahrung in Markdorf etwa fünf Millionen Euro fließen oder in die Sanierung von Kreisstraßen gut zwei Millionen Euro. Einen umfassenden Überblick über die finanziellen Pläne bietet der vollständige Haushaltsentwurf des Landkreises.