Landesgartenschau Überlingen soll am 9. April starten, doch OB Zeitler schaut mit bangem Blick auf Inzidenzen

An der frischen Luft und mit ausgefeiltem Hygienekonzept: Überlingen will endlich ins Gartenschaujahr starten. Nach der coronabedingten Verschiebung vom Vorjahr ist OB Jan Zeitler überzeugt, dass die Wartezeit nicht schadete. Doch was erwartet die Besucher ab 9. April, was bleibt den Überlingern dauerhaft? Und unter welchen Voraussetzungen kann die Landesgartenschau überhaupt starten? Die Veranstalter geben in Video-Interviews einen Ausblick.