Bodensee vor 3 Stunden

Land plant 365-Euro-Jahresticket für Schüler, Studierende und Azubis. Wird es im Bodenseekreis kommen?

Für 1 Euro am Tag alle Busse und Bahnen in Baden-Württemberg nutzen – das soll ab Herbst 2022 für alle Schüler, Studierende und Azubis im Land möglich sein. Junge Menschen im Bodenseekreis könnten damit sogar Geld sparen, denn im kommenden Jahr kostet die günstigste Busfahrkarte 39,50 Euro, also 434,50 Euro pro Jahr. Allerdings gibt es noch viele Unklarheiten zum 365-Euro-Ticket – vor allem in punkto Finanzierung.