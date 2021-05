Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Land in Sicht! Aber sind die Sportboothafen auch geöffnet?

Mit reichlich Wind lockte das Wetter am Pfingstwochenende zwar etliche Segler auf den Bodensee. In den Häfen blieb es aber – zumindest am deutschen Seeufer – überraschend ruhig. Denn: Nicht alle Segel- und Motorbootvereine sowie Hafenmeister wussten von einer entscheidenden Veränderung. Was am Bodenseeufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell gilt.