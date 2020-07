162 Wasserfahrzeuge, davon 86 Motorboote und 39 Segelboote, wurden bei der internationalen Verkehrskontrollaktion auf dem Bodensee kontrolliert. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei mussten 56 Bootsführer beanstandet werden. 33 davon kamen aus Deutschland, 19 Schweizer wurden beanstandet. Schwerwiegende Verstöße gab es laut Mitteilung aber nicht zu verzeichnen.

Wenig Kontrollen wegen schlechten Wetters

Die 40 eingesetzten See- und Wasserschutzpolizisten legten ihr Augenmerk schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der Vorschriften der Bodenseeschifffahrtsordnung, insbesondere auf fehlende bzw. mangelhafte Ausrüstung sowie das Mitführen der vorgeschriebenen Urkunden.

Ein Boot der Wasserschutzpolizei vor Konstanz | Bild: Lukas Ondreka

Die Kontrollen fanden an zwei Tagen statt, einmal am 19. Juni, das andere Mal am vergangenen Samstag, 11. Juli, jeweils von 15 bis 20 Uhr. Insgesamt nahmen 20 Polizeiboote an der Kontrollaktion teil. „Aufgrund der schlechten Witterung an beiden Kontrolltagen hielt sich die Anzahl der kontrollierten Boote in Grenzen“, wird Jürgen Ritter, stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, dessen Kollegen auch im Einsatz waren, in der Mitteilung zitiert.