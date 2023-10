Nachdem er vergeblich versucht hatte, in die Justizvollzugsanstalt in Hinzistobel zu gelangen, ist ein 30-jähriger Mann am Mittwoch in eine Fachklinik gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann „in offenbar verwirrtem Zustand“ zunächst, an der Torwache Einlass zu erhalten. Nachdem ihm dies verwehrt wurde, gelang es ihm, unter Überwindung eines Stacheldrahtzauns auf eine Mauer zu klettern. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.

Ravensburg 39-Jähriger getötet: Lebensgefährtin in Untersuchungshaft Das könnte Sie auch interessieren

Als Beamten den Mann aufforderten, von der Mauer zu kommen, sprang der 30-Jährige etwa drei Meter in die Tiefe und versuchte anschließend zu flüchten. Er wurde festgenommen und zur medizinischen Versorgung zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.