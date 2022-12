Marie, Franca und Maya halten ihre Stockbrote über das Feuer. Sie sind sechs, sieben und acht Jahre alt – nur die älteste kann sich daran erinnern, schon einmal auf einem Weihnachtsmarkt gewesen zu sein. „Weihnachtsmarkt finde ich toll, da können wir so viele Süßigkeiten essen“, sagt Marie. „Es gibt so viele Sachen anzugucken, das ist cool“, ergänzt Maya.

Wenige Minuten später übergeben sie ihren Müttern die Stecken. „Mit einem Glas Glühwein ist das gut zu ertragen“, sagt Verena Frick. Mit ihrer Freundin Olga Chlebicki genießt sie die Stimmung auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt.

Verena Frick und Olga Chlebicki backen mit ihren Töchtern Franca, Maya und Marie Stockbrot auf dem Christkindlesmarkt. | Bild: Corinna Raupach

Der Weihnachtsmarkt lockt mit rund 90 Hütten, die sich in den mittelalterlichen Straßen verteilen. Gastronomen, Kunsthandwerker, Künstler, Händler, Vereine und Schulen warten auf Kunden. Über den Marienplatz und durch wehen Düfte von Glühwein, Waffeln, Maroni, gebrannten Mandeln, gerösteten Zwiebeln und Bratwürsten. Von schwäbischen Dinnete und Kässpätzle über niederländische Poffertjes bis zu asiatischen Nudelgerichten oder ungarischen Langos reicht die kulinarische Palette.

Eckdaten Öffnungszeiten: Der Christkindlesmarkt Ravensburg ist noch bis zum 22. Dezember täglich von 11 bis20 Uhr geöffnet.



Ort: Altstadt; Stände und Hütten verteilen sich auf die mittelalterlichen Gassen rund um den Marienplatz.



Preise: Ein Glühwein kostet meistens 3,50 Euro, Bio 4 Euro, Kinderpunsch ist für 2 bis 3 Euro zu haben. Das billigste Getränk ist Espresso für 2 Euro. Die Auswahl an Essen ist groß, zum Beispiel Kässpätzle für rund 7 Euro, Maultaschen für 4,50 Euro, Langos für 6 bis 8 Euro, Dinnete für 5 bis 5,50 Euro. Waffeln kosten zwischen 2 und 3,50 Euro, Poffertjes 3 bis 6, Maroni 4 Euro und Baumstriezel 5 Euro.



Anreise: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Ravensburg von Friedrichshafen aus gut mit dem Zug erreichbar, die Züge fahren in 15- bis 30-minütigem Abstand. Vom Ravensburger Bahnhof ist der Christkindlesmarkt in fußläufiger Entfernung. Am Park- and Ride-Platz in Weißenau gibt es ein Ticket für 2 Euro an Samstagen, mit dem Besucher parken und mit der Stadtbuslinie 3 im 15-Minutentakt in die Ravensburger Innenstadt und wieder zurückfahren können. Zudem gibt es in Ravensburg zahlreiche Parkhäuser, etwa an Marienplatz und Frauentor.

Das Stockbrot bieten die Royal Rangers an, Ruben Miller rollt den Hefeteig über die Stecken. „Den geben wir gegen eine Spende ab“, sagt er. Geld verdienen die Rangers am Stand nebenan mit Maultaschen, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch. „Wir sind christliche Pfadfinder. Wenn wir ein neues Zelt brauchen oder wenn ein Kind sich sonst die Sommerfreizeit nicht leisten kann, finanzieren wir das davon“, erklärt Miller, der sicht sich über das rege Interesse vieler Besucher freut.

Ruben Miller rollt den Stockbrotteig und sammelt Spenden für die Royal Rangers. | Bild: Corinna Raupach

Auch andere Standbetreiber sind zufrieden. Langos gibt es auf dem Christkindlesmarkt zum ersten Mal. „Das ist eine ungarische Spezialität: fritierter Hefeteig, der nach Wunsch belegt wird“, erklärt Sascha Häußer. Die Fladen verkaufen sich besser als er erwartet hätte.

Sascha Häußer präsentiert ein frisch frittiertes Langos. | Bild: Corinna Raupach

Einen Stand weiter holt Mudi Alshek Ali frische Pinsas aus dem Ofen – eine Art Pizza, aber aus Soya- und Reismehl. „Das schmeckt besser und ist viel gesünder und bekömmlicher“, sagt er. Zu Beginn des Markts seien die Kunden zögerlich gewesen. „Aber jetzt wird es bekannter und es kommen mehr Leute.“

Mudi Alshek Ali holt eine frische Pinsa aus dem Ofen. | Bild: Corinna Raupach

Stammgast auf dem Weihnachtsmarkt ist die Holzschnitzerei Ludwig Frick mit Ravensburger Krippen, Figuren und Weihnachtsschmuck.

Erika Lipp-Vetzer verkauft Holzschnitzereien. | Bild: Corinna Raupach

„Die Figuren sind maschinell vorgefertigt, aber in Handarbeit ausgearbeitet und bemalt“, sagt Erika Lipp-Fetzer. Auch der Stand mit den handgefertigten Kerzen bereichert den Markt seit Jahren mit seiner Farbenpracht. „Es ist schön, wieder hier zu sein und es ist schön, wenn Kunden sich freuen, dass wir wieder da sind“, sagt Helo Bethge-Rieger.

Schon seit Jahren verkauft Helo Bethge-Rieger die handgemachten Kerzen von Christine Hasieber. | Bild: Corinna Raupach

Tradition hat auch die lebendige Krippe. Unter einer mit kleinen Lichtern geschmückten Tanne lassen sich drei Schafe von den Besuchern kraulen. Wenn es ihnen reicht, ziehen sie sich in ihren Stall zurück.

Die lebendige Krippe lockt vor allem kleine Besucher an. | Bild: Corinna Raupach

Eine andere Krippe steht vor dem Bekleidungshaus Reischmann: lebensgroße, ausdrucksstarke Holzfiguren stellen die heilige Familie, Hirten, Engel und die drei Weisen aus dem Morgenland dar.

Eine Krippe mit lebensgroßen Figuren von Kazimierz Kowalczyk steht in der Bachstraße. | Bild: Corinna Raupach

Geschaffen hat sie Kazimierz Kowalczyk. Der Bildhauer aus Polen fand nach einem schweren Autounfall zum christlichen Glauben und wandte sich auch in seiner Kunst religiösen Motiven zu. Im Zelt neben der Krippe schnitzt er an einem Schaf, umgeben von biblischen Figuren aus Linde und Mooreiche. „Wir kommen schon seit 1999 hierher und freuen uns, jetzt alte Bekannte wiederzusehen“, sagt seine Frau Erika Kowalczyk.

Besucher freuen sich, dass der Christkindlesmarkt wieder stattfindet

Elisa und Monika Traut bewundern seine Skulpturen. Sie sind aus Hergatz im Allgäu angereist. „Wir sind früher jedes Jahr gekommen und freuen uns, dass der Markt wieder stattfindet“, sagt Monika Traut. Ihre Tochter stimmt zu: „Die Stimmung ist so schön und weihnachtlich.

Elisa (links) und Monika Traut sind aus dem Allgäu zum Christkindlesmarkt gekommen. | Bild: Corinna Raupach

