Seit 2018 plant die Sparkasse Bodensee, sich räumlich zu verkleinern und ein Teil der Fläche am Hauptsitz in Friedrichshafen zu vermieten. 15.000 Quadratmeter bietet der imposante Bau an der Charlottenstraße. So viel braucht man in der Verwaltungszentrale der Sparkasse schon lange nicht mehr. Auch bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Pläne aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt.

2500 Quadratmeter frei

Nun ist der erste Mieter gefunden. Zum 1. Mai zieht das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG ein, informierte Sparkassenchef Lothar Mayer bei einem Pressegespräch am Dienstag. Dabei soll es nicht bleiben. „Es stehen weitere Flächen zur Verfügung.“ Circa 2500 Quadratmeter sind demnach frei.

Die Nordspange des Sparkassen-Gebäudes hin zur Charlottenstraße soll komplett vermietet werden. | Bild: Wieland, Fabiane

Auch das Kundenzentrum zieht um

neuen Raumkonzept sei noch „viel Luft“, so Mayer. Ein Grund ist der verstärkte Wunsch der Mitarbeiter nach Homeoffice. Ein anderer, welchen Bedarf externe Mieter hätten. Im November sind jedenfalls viele Mitarbeiter hausintern umgezogen, um die Nordspange des Gebäudekomplexes an der Charlottenstraße komplett frei zu machen. Dieser Bereich ist nun baulich abgetrennt und kann vermietet werden.

Aber auch im Hauptfoyer im Erdgeschoss sind Änderungen geplant. So soll das Kundenzentrum von der heutigen Schalterhalle in den Lichthof daneben umziehen. Damit verbunden sei eine Modernisierung des Service-Zentrums ähnlich wie in Konstanz, sagt Lothar Mayer. Auch dort hat die Sparkasse Bodensee ihr Domizil an der Marktstätte stark verkleinert, umgebaut und zum Großteil vermietet. Neben dem Zalando-Outlet hat das benachbarte Hotel Halm die gesamte obere Etage im Gebäudekomplex der Sparkasse angemietet.