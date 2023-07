Eine Beteiligung des Landes am Bodensee Aiport sei „nicht mehr erforderlich“, ein wichtiges Landesinteresse nicht erkennbar. Deshalb sollte sich das Land von seinen Anteilen trennen. So steht es in der Denkschrift 2023 des Landesrechnungshofes, die am Montag vorgelegt wurde. Die Finanzkontrolleure zeigen darin auf, wo das Land Baden-Württemberg sparen kann.

Drittgrößter Eigner am Flughafen

Das ist mit 5,74 Prozent an der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) beteiligt und damit aktuell der drittgrößte Eigner. Hauptgesellschafter sind die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis mit je 39,4 Prozent der Anteile.

Was ist der Landesrechnungshof? Der Rechnungshof in Karlsruhe prüft Angaben des Landes zufolge die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes und berichtet dem Landtag und der Regierung mindestens einmal jährlich. Dabei legen die Rechnungshofmitglieder selbst fest, was konkret geprüft werden soll. Der Rechnungshof prüft auch die Landesbetriebe, landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie die Betätigung der Regierung in Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist. Wer noch Anteile am Flughafen hält Neben der öffentlichen Hand – Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Land Baden-Württemberg – sind Unternehmen am Flughafen beteiligt. Zusammen 12 Prozent halten die ZF Friedrichshafen AG (4,3 Prozent), die Technischen Werke Friedrichshafen (4,1) sowie die Luftschiffbau Zeppelin (3,5), alles Gesellschaften der Stadt Friedrichshafen. Mit 2,55 Prozent ist inzwischen der Flughafen-Förderverein am Airport beteiligt, in dem weitere Unternehmen wie IFM oder Liebherr Mitglied sind. Knapp 1 Prozent der Anteile hält die MTU Friedrichshafen GmbH.

Kritikpunkt 1: Wirtschaftliche Lage

Der Bodensee-Airport sei, wie viele andere Regionalflughäfen auch, bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie defizitär gewesen. Dies liege vor allem „an nicht ausreichenden Passagierzahlen und den folglich (zu) geringen Einnahmen„, denen hohe Ausgaben für Investitionen gegenüber stehen, stellt der Landesrechnungshof fest.

Deshalb musste die FFG im Jahr 2021 Insolvenz anmelden. Das Verfahren wurde im April 2022 beendet, nachdem die Gesellschafter vorübergehende Umstrukturierungsbeihilfe geleistet hatten, so der Landesrechnungshof. Der stellt fest, dass der Flughafen durch die anderen Anteilseigner gesichert sei. Der Fortbestand hänge also nicht zwangsläufig von der Beteiligung des Landes ab.

Kritikpunkt 2: Nur regionale Bedeutung

Laut einer Stellungnahme der Regierung sei die Beteiligung des Landes am Flughafen Friedrichshafen auch künftig „essenziell für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens“. Das sieht der Landesrechnungshof anders. In seiner Denkschrift stellt er fest, dass der Flughafen „nur für die örtliche Wirtschaft und die regionale Bevölkerung“ eine Bedeutung habe, ergo keine im Landesmaßstab.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, sieht den Airport wirtschaftlich im Aufwind – auch wenn der Terminal oft leer ist. | Bild: Cuko, Katy

Kritikpunkt 3: Verkehrsanbindung ausreichend

Auch das Argument der Landesregierung, der Flughafen sei wichtig, um die Bodenseeregion verkehrlich gut anzubinden, lässt der Rechnungshof nicht gelten. Der Flughafen Memmingen sei mit dem Auto leicht zu erreichen und der internationale Airport Zürich in weniger als zwei Stunden Fahrtzeit. Dass Nutzer des

Flughafens nicht auf die Bahn umsteigen wollen, weil beim Flugverkehr der Gepäcktransport einfacher sei, lässt der Rechnungshof ebenso nicht gelten. Schließlich will die Landesregierung bis 2040 klimaneutral sein und propagiere selbst eine Verlagerung der Verkehre auf die Schiene.

Was der Finanzminister dazu sagt

Vom Vorschlag des Landesrechnungshofs hält das Finanzministerium aktuell jedoch nichts. Die Anteile am Flughafen Friedrichshafen zu verkaufen, sehe man „derzeit kritisch“. Die FFG habe bis 2019 im operativen Geschäft stets schwarze Zahlen geschrieben. Es gebe derzeit eine „positive Fortführungsprognose“. Und: Der Flughafen sorge mit dafür, dass die Bodenseeregion trotz geografischer Randlage mit internationalen Verkehrsnetzen und europäischen Wirtschaftszentren verknüpft bleibe.

Stadt und Landkreis stehen zum Flughafen

Die beiden Hauptgesellschafter bedauern den Hinweis des Rechnungshofes. „Die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis stehen unverändert zur Flughafen Friedrichshafen GmbH als wichtiger Bestandteil der Infrastruktur der Bodenseeregion“, teilen sie auf Anfrage dazu mit.