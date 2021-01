Der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, David Jung, sieht die Schulen im Land nicht ausreichend gerüstet für digitalen Unterricht. Der 19-Jährige sieht auch nicht, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann wirklich Interesse an der Sichtweise der Schülerinnen und Schüler mitbringe. Sonst müsste sie seiner Ansicht nach den Beirat stärker einbinden. Eisenmann weist die Kritik zurück, sie sei regelmäßig in konstruktivem Austausch mit der Schülervertretung.

Die Schulen gehen in den zweiten Lockdown. Nach Beschluss der Bund-Länder-Konferenz soll ab kommendem Montag nicht in den Klassenzimmern, sondern digital im Fernunterricht Stoff vermittelt werden. An den Schülern und Lehrern scheitere es nicht, sich