Bodenseekreis vor 3 Stunden

Kriminalitätsstatistik: Weniger Wohnungseinbrüche, insgesamt aber mehr Straftaten am Bodensee 2019

Die Anzahl der Straftaten am Bodensee steigt im Jahr 2019 leicht an – besonders wegen den drei Bereichen Sachbeschädigungen, Betrugsfälle und Beleidigungen. Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist am Bodensee zum zweiten Mal in Folge rückläufig.