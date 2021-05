„Ich habe Bedenken, dass wir nicht mehr arbeiten können“, so Tobias Plümer aus Eriskirch, stellvertretender Obermeister für Baden-Württemberg. „Ich bestelle Holz und bekomme nichts, ich habe gefüllte Auftragsbücher und kann nicht arbeiten, weil mir der Rohstoff fehlt“, sagt der Zimmermann. Die Situation beschere ihm schlaflose Nächte, denn es gehe auch um Arbeitsplätze. „Für unsere Bauherren bedeutet das, dass die Preise im Holzhaussektor steigen“, so Tobias Plümer. Die Preise, sagt er, können derzeit für gutes Bauholz über Nacht um 250 Euro für den Kubikmeter steigen.

Tobias Plümer (links), stellvertretender Zimmerer-Obermeister Baden-Württemberg und Zimmerermeister Martin Loser sind besorgt und ratlos. Durch den Holzmangel stehen Zimmermänner trotz guter Auftragslage vor der Kurzarbeit. | Bild: Andrea Fritz

Damit Zimmerer und Holzhändler die Dringlichkeit der Lage direkt an die Politik adressieren konnten, und weil es sich bei 52 Prozent der Wälder in Baden-Württemberg um Staatswald handelt, hatte Andreas Künze, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Landtagsabgeordnete zum Gespräch eingeladen. Gekommen waren Klaus Hoher (FDP), Martin Hahn (Bündnis 90/Die Grünen) und der CDU-Abgeordnete aus dem Landkreis Sigmaringen, Klaus Burger.

Für Zimmerer und Holzhandel ist die Situaltion prekär (von links): Obermeister Christoph Hartmann, Markus Reck, Prokurist im Holzhandel Mühlschlegel und Andreas Schilling, Einkaufsleiter im Holzwerk der Gebrüder Schneider. | Bild: Andrea Fritz

Man sei soweit gut durch die Pandemie gekommen und habe gute Schritte in Richtung nachhaltige Bauweise gemacht, adressierte Tobias Plümer an die Politiker und fragte: „Aber wie halten wir ohne Holz die Klimaziele ein? Welcher Rohstoff soll unser Holz ersetzen?“ Fragen, die die Politiker kurzfristig nicht beantworten konnten. „Es gibt schon jetzt Kurzarbeit und Stillstand in den Sägewerken. Eine schnöde Sache wie eine Dachlatte ist in ganz Europa ausverkauft“, so Zimmermeister Martin Loser aus Markdorf.

Die vergangenen Jahre musste man in Deutschland viel Schadholz schlagen

Die Ursachen glaubt Loser zu kennen: „Die Geldmenge hat sich in der vergangenen Dekade verzehnfacht, in den USA boomt die Holzbauweise, an der Börse in Chicago ist der Holzpreis seit Anfang des Jahres um 400 Prozent gestiegen.“ Die vergangenen Jahre musste man in Deutschland viel Schadholz schlagen, für das es keine Nasslager gab, so Loser. Man sei froh gewesen, dass China das Holz aufgekauft habe. Jetzt gehe aber weiterhin das meiste Holz an die großen Konzerne, die es ins Ausland liefern. „Wir sind nicht mehr in der Lage, unseren Kunden einen Preis für sechs oder acht Wochen zu garantieren“, sagt Andreas Schneider vom Holzwerk der Gebrüder Schneider in Eberhardzell.