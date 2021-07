„Entgegen der ersten Annahme, dass möglicherweise ein technischer Defekt zur Hebung des Kranarms geführt haben könnte, haben die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich ergeben, dass mutmaßlich die Nachlässigkeit des 44-jährigen Fahrers an seiner letzten Abladestelle dafür verantwortlich gewesen sein dürfte, dass der Arm bei der Abfahrt noch in die Höhe stand“, schreibt die Polizei am Freitag in einem Pressetext.

Meckenbeuren Kranlastwagen prallt gegen Fußgängerbrücke über der B 30 Das könnte Sie auch interessieren

Der Kranarm war während der Fahrt mit der Brücke bei Senglingen kollidiert und hatte die Holzbrücke zum Einsturz gebracht. Gegen den Mann wird daher nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.