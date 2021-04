Mit einem Nachschuss von 13 Millionen Euro wurde gerechnet, um die Planinsolvenz des Krankenhauses in Weingarten abzuwickeln. Warum der Geschäftsführer nun nur noch mit einem Defizit von 5,5 Millionen Euro rechnet und was der „Tatort“ damit zu tun hat.

Wenn am Sonntagabend der „Schwarzwald“-Tatort über die Bildschirme flimmert, stimmt die Szenerie nur zur Hälfte. Denn was in der „Breisgau-Klinik“ spielt, wurde im September 2020 in Weingarten gedreht, genauer gesagt im