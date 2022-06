Werden Bürgertests schon bald kostenpflichtig sein? Das kostenlose Testangebot an alle Bürger ist bisher nur bis Ende Juni vorgesehen. Danach läuft die Regelung aus. Die Corona-Strategie von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht vor, dass Tests dann nur noch für gewisse Personengruppen kostenlos sein werden, Bürgertests ohne Anlass sollen eingeschränkt werden.

Update: Seit Freitagmittag steht fest, dass es weiter ein Angebot mit kostenlosen Corona-Schnelltests für Risikogruppen geben wird – für alle anderen sollen die Bürgertests künftig 3 Euro kosten.

„Es ist aber durchaus denkbar, dass einige Teststellen schließen.“ Robert Schwarz, Landratsamt

Im Bodenseekreis gibt es derzeit 48 Teststellen. Zeichnet sich ab, dass Testzentren schließen werden, wenn die kostenlosen Bürgertests für alle auslaufen? „Was genau passieren wird, ist aus Sicht des Gesundheitsamts ungewiss“, erklärte Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts, am Tag vor der aktuellen Entscheidung aus Berlin. Sicherlich hänge der weitere Betrieb der einzelnen Teststellen nicht nur von der Art der Abrechnung, sondern auch vom Bedarf der Bevölkerung ab und der Bereitschaft, gegebenenfalls benötigte Tests aus eigener Tasche zu bezahlen. „Es ist aber durchaus denkbar, dass einige Teststellen schließen“, so Schwarz.

Testzentrum in Hagnau wird voraussichtlich Ende Juni schließen

Die Betreiber des Testzentrums Hagnau hatten zuletzt angekündigt, die Station in Hagnau voraussichtlich zum 30. Juni zu schließen. So lange man nicht wisse, wie es weitergehe, mache es keinen Sinn, das Testzentrum über diesen Monat hinaus geöffnet zu halten, hatten sie am Donnerstag erklärt. Man sei aber regelmäßig mit dem Gesundheitsamt in Kontakt und warte auf konkrete Informationen der Politik, wie es den Sommer über weitergehe. Die Stationen in Salem und Uhldingen habe man schon zuvor geschlossen und sich auf ein Testangebot in Hagnau konzentriert.

Das Drive-In-Testzentrum in Hagnau bietet Test voraussichtlich nur noch bis Ende des Monats an. | Bild: Uwe Petersen (Archiv)

Auch Martina Wabro, die eigentlich einen Laden in der Nähe des Meersburger Fähranlegers betreibt, in einer Schnellteststation aber auch Tests anbietet, stellte sich zuletzt die Frage, wie es mit den Testzentren weitergeht, wenn die Bürgertests wieder kostenpflichtig werden. „Ich schaue fast stündlich in die Nachrichten, um zu sehen, ob es schon etwas Neues gibt“, sagte sie auf Nachfrage.

Martina Wabro | Bild: Isabelle Arndt

Nach Angaben des Landratsamts sind im Bodenseekreis im Mai insgesamt 47.124 meldepflichtige Testungen verzeichnet worden. Gegenüber dem Jahresbeginn sei die Anzahl damit um etwa Dreiviertel zurückgegangen. Auch bei Martina Wabro war es bis vor einer Woche im Testzentrum eher ruhig, inzwischen kämen aber wieder mehr Menschen, sagt sie.

Zuletzt wollte ein Anrufer beispielsweise einen Termin für einen Test im August vereinbaren. „Ich konnte ihm da leider nicht sagen, ob wir den Termin dann noch machen können“, betont Martina Wabro. Man wolle das Testzentrum zwar weiter betreiben, auch um die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, „aber wenn die Nachfrage durch den Wegfall der kostenlosen Bürgertests weiter sinkt, und es sich irgendwann gar nicht mehr rechnet, ist das natürlich nicht möglich.“

„Wir werden gerade täglich gefragt, wie wir weitermachen.“ Monika Gindele

Ähnlich sieht es in Friedrichshafen aus. „Wir werden gerade täglich gefragt, ob und wie wir weitermachen“, sagte zuletzt Monika Gindele, die eine kleine Teststation in ihrem Reisebüro betreibt. Sie möchte weitermachen, „je nach Nachfrage vielleicht dann nur noch ein paar Stunden am Tag“. Die momentan unklare Lage mache aber vor allem die Personalplanung schwierig. Ihr Testzentrum hat derzeit noch von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Monika Gindele | Bild: Anette Bengelsdorf

„Manchmal melden sich kleine Gruppen an, die sichergehen wollen, dass sie negativ sind,“ sagt Monika Gindele. Testen lassen sich bei ihr derzeit aber vor allem auch Menschen, die jemanden im Krankenhaus oder Alten- und Pflegeheim besuchen möchten. Außerdem diejenigen, die Symptome haben, und sicher gehen wollen, ob sie tatsächlich Corona haben. Für Reisen seien Corona-Tests (Stand 24. Juni) nur noch in wenigen Ländern Pflicht, unter anderem noch in einigen afrikanischen Ländern.