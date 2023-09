Am baden-württembergischen Bodenseeufer werde es bis auf weiteres kein Kormoran-Management, also keine Regulierung der Bestände dieses Vogels geben. Das teilt der SPD-Landtagsabgeordnete aus Singen, Hans-Peter Storz, mit. Der Landwirtschaftsausschuss des Landtags habe am Mittwoch seinen diesbezüglichen Antrag mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt.

Felchen-Fangverbot reicht nicht

Hintergrund seines Vorstoßes ist das dreijährige Felchen-Fangverbot am Obersee ab Januar 2024. Damit soll der Restbestand des einstigen „Brotfischs“ im Bodensee geschützt werden. Das reiche aber nicht aus, um ihn dauerhaft zu sichern, so Storz. Es brauche auch Maßnahmen gegen den eingewanderten Stichling oder gegen das starke Wachstum der Kormoran-Population. Hier verschenke die Landesregierung wertvolle Zeit.

Von der Entscheidung des Ausschusses zeigt sich der fischereipolitische Sprecher der SPD-Fraktion enttäuscht. „Es ist eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit, wenn Regierungsabgeordnete im Plenum des Landtags eine Regulierung der Kormoranbestände fordern und im Ausschuss hinterher anders abstimmen“, kommentierte Storz das Ergebnis.

Konkurrenten unter sich: Ein Schwarm Kormorane vor Meersburg und ein Angler im Hintergrund. Beide sind auf den Fischfang aus. | Bild: Jäckle, Reiner

Darf der Kormoran-Bestand am Bodensee also weiterhin nicht reguliert werden? Tatsächlich ist diese Debatte noch nicht beendet. Das Ministerium wolle zunächst die Ergebnisse des Kormoran-Dialogs zwischen Naturschutz und Fischerei abwarten, räumt Storz auch in seiner Mitteilung ein.

Gespräche im Dialogforum sind abgeschlossen

Das bestätigt das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Die Gespräche im Dialogforum „Kormoran und Fisch“ seien in dieser Woche mit einer Abschlusssitzung beendet worden, teilt Sprecher Jonas Esterl mit. Nun liegen „über 80 Konsensformulierungen“ vor, auf die sich Experten aller Anrainerstaaten rund um den See verständigt hätten.

Entscheidung steht noch aus

Die Ergebnisse würden nun den beiden Ministerien vorgelegt, die den Dialog beauftragt haben: das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium in Stuttgart. Darauf aufbauend „wird dann über weitergehende Möglichkeiten zum Umgang mit dem Kormoran am Bodensee entschieden werden müssen“, erklärt der Sprecher des Landwirtschaftsministerium.