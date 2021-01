Kommt es nach dem vielen Schnee der vergangenen Wochen nun zu Hochwasser am Bodensee? Zumindest an einigen Flüssen im Kreis erwartet die Hochwasserzentrale Baden-Württemberg in den kommenden Tagen einen Anstieg des Wasserstands. Während die Rotach in Friedrichshafen beispielsweise am Mittwoch einen Wasserpegel von etwa 0,7 Metern führt, prognostiziert die Hochwasserzentrale bis Samstag einen Anstieg auf circa 1,9 Meter.

Auch der Wasserpegel der Rotach in Friedrichshafen soll bis zum Wochenende ansteigen. | Bild: Christina Bömelburg

Auch der Wasserstand der Schussen in Meckenbeuren soll in den kommenden Tagen ansteigen. Aktuell liegt der Pegel an der Messstelle Gebertshaus bei etwa 0,8 Meter. Bis zum Wochenende soll der Wasserstand des Flusses laut Hochwasserzentrale auf etwa 3,5 Meter ansteigen.

Wetter in den kommenden Tagen Nachdem es bis Mittwoch am Bodensee teilweise noch schneite, deutet sich nach der Wochenmitte eine „starke Milderung“ der Wetterlage an, so Meteorologe Jürgen Schmidt. Am Donnerstag sind Regen und Wind vorhergesagt. „Diese Kombination führt dann zu Tauwetter, was die Wasserpegel am Bodensee ansteigen lässt“, erklärt Schmidt. Auch am Freitag und Samstag soll es regnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 9 Grad Celsius. Erst am Sonntag wird der Regen weniger, die Temperatur sinkt voraussichtlich auf 5 Grad Celsius. Nach Angaben des Wetterexperten werden die Temperaturen in der kommenden Woche „noch etwas mehr“ ansteigen.

Tropf, tropf: Wenn die Sonne scheint, schmilzt der Schnee besonders schnell. | Bild: Mona Lippisch

Warum es in den kommenden Tagen überhaupt zu einem Wasseranstieg der Flüsse im Bodenseekreis kommt, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Grund sind ihm zufolge die steigenden Temperaturen und damit die Schneeschmelze. „Grundsätzlich ist die Temperatur des Schnees wichtig. Bei trockener Luft kann es sein, dass es auch bei leichten Plusgraden nicht taut“, erklärt der Wetterexperte.

Jürgen Schmidt, Meteorologe von Wetterkontor: „Grundsätzlich ist die Temperatur des Schnees wichtig.“ | Bild: Wetterkontor

Besonders schnell schmilzt der Schnee, wenn es regnet, weiß Jürgen Schmidt. „Regen ist ein ‚Schneefresser‘, der die Schneedecke bei Plusgraden schnell tauen lässt. Aber auch Sonnenschein kann den Schnee schmelzen“, erklärt der Meteorologe. Da die Sonnenhöhe dieser Tage wieder ansteige, habe das auch einen Effekt auf den Schnee.

Video: Mona Lippisch

Wasserstand des Bodensees steigt nur langsam

Der Pegelstand von kleinen Flüssen steige in der Regel schnell, sinke ebenso schnell aber auch wieder, so Jürgen Schmidt. Große Flüsse, wie der Rhein, steigen langsamer an – ebenso wie der Bodensee. Der momentane Wasserpegel für den Bodensee an der Messstation in Konstanz liegt am Mittwoch bei etwas mehr als 3,10 Meter. Bis Ende kommender Woche könne der Pegel laut Vorhersage der Hochwasserzentrale auf etwa 3,60 Meter ansteigen.

Auch der Wasserstand des Bodensees soll in den kommenden Tagen ansteigen. Jedoch ist laut Hochwasserzentrale Baden-Württemberg von keiner Hochwassergefahr auszugehen. | Bild: Stefan Hilser

Jedoch spricht man beim Bodensee erst bei einem Wasserstand von 4,80 Meter von Hochwasser. Der letzte historische Pegelstand wurde mit 4,86 Meter am 20. Juni 2001 gemessen, heißt es auf der Internetseite der Hochwasserzentrale.