Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 20 Minuten

Kommen Sie mit ans Bodenseeufer und tanken Sie Energie: Video-Impressionen von einem Ort, der inspiriert, stärkt und glücklich macht

Ja, es stimmt: Der Bodensee macht glücklich. Und er gibt Kraft, die wir alle so dringend brauchen, um durch diese Zeiten zu kommen. Also: Auf ans Bodenseeufer, egal bei welchem Wetter! Halten Sie die Nase in den Wind, genießen Sie die Weite und Freiheit, tauchen Sie für einen Moment ein in ein kleines Paradies.