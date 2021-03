Überlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Können Wanderfalken die Rotmilane vor Rotoren retten? Und könnte diese Idee auch bei uns in der Region Anwendung finden?

Beobachtungen und Erfahrungen von Ornithologen mit brütenden Turm- und Wanderfalken an Windkraftanlagen geben bekannten Diskussionen einen neuen Dreh. In Ostwestfalen verscheuchen die Falken gefährdete Milane und Bussarde und reduzieren deren Risiko. Windkraftanlagenbetreiber in der Region verfolgen dies zwar aufmerksam, beklagen indessen die geringe Bewegung in der Genehmigungspraxis.