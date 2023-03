Rosenmontag in der Klufenmichelbar in Neufrach: Die Stimmung ist ausgelassen, die Menschen feiern. Unter ihnen sind auch zwei junge Frauen aus Überlingen. Sie tanzen und haben Spaß. Doch dann kippt die Laune und der Abend wird für die Frauen zum Albtraum. Denn die beiden werden Opfer von K.o-Tropfen – so zumindest die Vermutung. Eine klinische Bestätigung gibt es nicht.

Polizei geht von hoher Dunkelziffer aus

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, gibt es zahlreiche solcher mutmaßlichen Fälle. Nur selten gehen Betroffene zum Arzt. Umso größer schätzt die Polizei die Dunkelziffer, sagt Simon Göppert, Pressesprecher des Ravensburger Präsidiums. Im Fall der jungen Frauen, die am Rosenmontag in Neufrach unterwegs waren, könnten die Anzeichen für K.o-Tropfen sprechen, bestätigt Göppert.

Simon Göppert ist Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. | Bild: Jenna Santini | Sk-Archiv

Er betont aber auch: „Aus der Ferne ist es im Nachgang schwer einzuschätzen, weil die Symptome von K.O-Tropfen anderen Substanzen und übermäßigem Alkoholkonsum ähnlich sind.“ Doch was erlebten die zwei Frauen überhaupt an jenem Abend? Die beiden erzählen ihre Geschichte dem SÜDKURIER, möchten aber aus Angst vor Aggressoren anonym bleiben.

Eigenen Angaben zufolge haben die Frauen über den gesamten Abend verteilt vier Becher Weißweinschorle getrunken, die sie an der Bar bestellt haben. Eine solche Menge an Alkohol seien sie gewohnt – „das trinken wir normalerweise auch“. Trotzdem war es an diesem Abend anders. „Von jetzt auf gleich hat es richtig geschallert“, sagt eine der beiden. „Es hat mich gedreht, ich habe gar nichts mehr gecheckt und kann mich auch nicht mehr an alles erinnern.“

„Es hat mich gedreht, ich habe gar nichts mehr gecheckt.“ 22-Jährige aus Überlingen

Ihrer Cousine, mit der sie an dem Abend unterwegs war, ging es sogar noch schlechter. „Sie ist vor Ort zusammengeklappt, die Augen sind ihr zugefallen und sie konnte nicht mehr selbstständig stehen.“ Zudem habe sie sich erbrochen und später auch Wahnvorstellungen gehabt.

Auch am darauffolgenden Tag ging es beiden Frauen schlecht. Sie fühlten sich noch immer „betrunken“, hatten keine Kraft und keinen stabilen Kreislauf – mit einem Kater nicht vergleichbar. Auf K.o-Tropfen getestet haben sich die beiden jedoch nicht. Der Aufwand sei ihnen zu groß gewesen.

Die Polizei geht im Hinblick auf K.o.-Tropfen von einer hohen Dunkelziffer aus (Symbolbild). | Bild: Achim Scheidemann, dpa

Verdachtsfälle sollten zeitig angezeigt werden

Der Fall der zwei jungen Frauen zeigt die Schwierigkeit im Umgang mit K.O-Tropfen. Polizeisprecher Göppert betont, dass sich Betroffene aus Scham oft zu spät oder gar nicht an die Polizei wenden. Deswegen auch die schätzungsweise hohe Dunkelziffer. Um mehr Licht ins Dunkeln zu bringen, bittet die Polizei, jeden Verdachtsfall schnellstmöglich anzuzeigen.

Nur so können K.o.-Tropfen mit einer Untersuchung nachgewiesen werden. „Die Polizei nimmt jeden Einzelfall sehr ernst und ist bei den Ermittlungen auf die Mithilfe der Betroffenen oder eventueller Zeugen angewiesen“, betont Göppert.

Tipps von der Polizei Um K.o.-Tropfen im Getränk zu vermeiden, rät das Polizeipräsidium Ravensburg: Getränke bei der Bedienung bestellen und diese selbst entgegennehmen; keine offenen Getränke von Unbekannten annehmen; Getränke und Speisen nicht unbeaufsichtigt lassen und im Zweifel lieber ein neues Getränk bestellen; aufeinander aufpassen und bei Verdacht (zum Beispiel plötzlicher Schläfrigkeit) umgehend ansprechen sowie gegebenenfalls den Rettungsdienst und die Polizei verständigen.

Stuttgart Warum K.o-Tropfen so gefährlich sind und wie man sich schützen kann Das könnte Sie auch interessieren

Narrenzunft bedauert Vorfälle zutiefst

Auch, wenn der Fall der jungen Frauen am Rosenmontag unbestätigt bleibt, zeigt sich die Hardtwieble-Zunft Neufrach als Betreiber der Klufenmichelbar betroffen. „Die Vorfälle sind für uns als Veranstalter sehr bedauerlich und es löst in uns Unverständnis und Wut auf die Verursacher aus“, schreiben die Zunftmeister Vanessa Knecht und Christian Kugler in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Sie betonen: „Das hat nichts mehr mit Feiern und Fasnet zu tun. Von diesem Verhalten möchten wir uns klar distanzieren!“ Die Klufenmichelbar des Narrenvereins ist traditionell immer am Mittwoch vor dem Schmotzigen und am Rosenmontag geöffnet. Wie die Zunftmeister erzählen, steht das Thema K.O-Tropfen jedes Jahr mit auf der Agenda.

Die Klufenmichel der Klufterner Hardtwieble-Zunft bei einem Umzug 2019. Die Narren betreiben jedes Jahr während der Fasnet die Klufenmichelbar. | Bild: Hardtwieble-Zunft

Schilder weisen auf Gefahr von K.o.-Tropfen hin

„Wir hatten zwar bisher noch keine uns bekannte Vorfälle, wissen aber, dass diese Problematik auch im näheren Umkreis bereits aufgetreten ist.“ Deswegen hängen in der Bar direkt neben den Preistafeln seit mehreren Jahren große Schilder, die vor K.o.-Tropfen warnen sollen.

Die Mitglieder der Narrenzunft, die ehrenamtlich hinter der Bar arbeiten, haben außerdem ein Auge auf die Gäste. Stark betrunkene Menschen oder Besuchern, denen es sichtlich nicht gut geht, werden dem externen Sicherheitsdienst gemeldet. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes befindet sich außerdem stets im Zelt und kontrolliert das Verhalten der Gäste.

Beratungen über Maßnahmen für 2024 dauern an

Wie die Narrenzunft weiter mitteilt, werden die Maßnahmen auch in Zukunft ergriffen. Die Zunftmeister betonen im Hinblick auf den Vorfall am Rosenmontag: „Auch, wenn wir nur über mehrere Ecken von den Vorfällen erfahren haben, wurden diese bereits viel diskutiert und wir werden uns auch intern über gegebenenfalls weiterführende Maßnahmen für die Fasnet 2024 abstimmen und beraten, wie wir hier noch bessere Präventionsmaßnahmen umsetzen können.“