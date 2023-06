Klimaaktivisten haben in der Nacht auf Montag in Ravensburg in der Nähe der Bundesstraße 31 an Zementsilos Protestbanner angebracht. Die Polizei rückte an, nahm den Aktivisten Samuel Bosch aber nicht fest. Der hatte selbst mit seiner Festnahme gerechnet, weil ihn ein Gericht in Bayern in Beugehaft nehmen wollte.

Beugehaft vor Gerichtstermin in Augsburg

Hintergrund ist ein Prozess vor dem Landgericht in Augsburg, wo Bosch am Dienstag, 27. Juni, als Angeklagter geladen ist. Ein vorangegangener Termin war geplatzt, weil Bosch wegen Abwesenheit seines Anwalts nicht vor Gericht erschienen war. Daraufhin sei gegen ihn ein Haftbefehl erwirkt worden, so Bosch und seine Mitstreiter vom Klimacamp Altdorfer Wald. So habe man ihn zum neu angesetzten Prozesstermin in Beugehaft nehmen wollen. Bosch hatte den Haftbefehl als Provokation empfunden, war für ein paar Tage untergetaucht und hatte jetzt am Montag damit gerechnet, dass ihn die Polizei, sobald sie von der Aktion an den Betontürmen erfahren würde, festnehmen werde.

Nach ihrem Start der Banneraktion machten die Klimaschützer ihre Aktion per Pressemitteilung, die sie um 4.45 Uhr verschickten, öffentlich. Darin schreiben sie, dass eine „Inhaftierung wahrscheinlich“ sei. Doch die gab es nicht, und damit auch keine pressewirksamen Fotos, die Bosch möglicherweise gezeigt hätten, wie er von der Polizei abgeführt wird.

Samuel Bosch engagiert sich seit drei Jahren im Altdorfer Wald. Auf dem Bild zeigt er, wie sich Aktivisten an Bäume anketten können. | Bild: Benjamin Schmidt

In einer Zwischenbilanz um 13 Uhr vermeldeten die Klimaschützer, dass es ihnen gelungen sei, den Betrieb des Betonwerks Heidelberg Beton in Ravensburg über rund sieben Stunden zu blockieren. „Jede Sekunde, die das Werk still steht, bedeutet weniger CO 2 -Ausstoß und ist ein Zeichen gegen den klimaschädlichen Baustoff Beton“, wird Samuel Bosch in der Pressemitteilung zitiert.

Gegen 12 Uhr hätten sie nach Verhandlungen mit der Polizei eingewilligt, die Blockade des Betriebs aufzugeben. „Im Gegenzug willigte die Geschäftsführung von Heidelberg Beton schriftlich ein, das Banner noch bis heute um 17 Uhr hängen zu lassen“, teilten die Aktivisten mit. Darüber hinaus habe ihm die Polizei mitgeteilt, dass der Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg außer Vollzug gesetzt sei. Man habe ihn nach Feststellung der Personalien ziehen lassen. Für Dienstag, 27. Juni, kündigte Bosch an, als Angeklagter vor dem Landgericht Augsburg gemäß seiner Ladung zu erscheinen.