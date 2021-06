„1, 2, 3, RVBO, es ist vorbei“: So schallte es am Mittwoch über den Parkplatz an der Mehrzweckhalle in Horgenzell, als die Mitglieder des Planungsausschusses des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO) vor Ort eintrafen.

Seit Montag hatten Aktivisten des Klimacamps Ravensburg vor der Mehrzweckhalle campiert. Am Mittwoch versuchten sie, das Gespräch mit den Ausschussmitgliedern zu suchen, starteten allerdings auch Aktionen. So entkleideten sich zum Beispiel drei Frauen. „Ungeschützt wie der Alti“ war auf ihren Körpern zu lesen.

„Ungeschützt wie der Alti“, der Altdorfer Wald, haben sie sich auf ihre Körper geschrieben. Im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg sieht der Regionalplanentwurf Kiesabbau vor. Dort befindet sich auch das Klimacamp Ravensburg, das die Rodung verhindern möchte, wenn es dazu kommen sollte | Bild: Santini, Jenna

„Alti“ steht für den Altdorfer Wald, wo der Regionalplanentwurf Kiesabbau vorsieht. Seit Februar dieses Jahres wird dort das Klimacamp mit Baumhäusern betrieben. Doch die Protestaktion bezog sich nicht nur auf den Regionalplan, sondern auch auf den geringen Anteil von Frauen in dem Gremium und der Verbandsversammlung im Allgemeinen.

Forderung: „Demokratisierung des Regionalverbands“

Vorab hatten sie mitgeteilt: „Die Aktivisten des Klimacamps in Horgenzell fordern eine Demokratisierung des Regionalverbands. Die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse in den Gemeinderäten sollten von der Verbandsversammlung akkurat abgebildet werden und Frauen sollten ein Mitspracherecht erhalten.“

„Stoppt den Klimahöllenplan“ ist auf diesem Banner zu lesen. Die Polizei zeigt Präsenz, muss aber nicht größer eingreifen. | Bild: Santini, Jenna

In der Halle wurde das Vorhaben, eine Beschlussempfehlung für kommende Woche an die Verbandsversammlung abzugeben, schließlich verworfen. Stattdessen wurden die Ausführungen der Fachmitarbeiter des Regionalverbands gehört und die Ausschussmitglieder gingen in die Diskussion.

Auf dieses Vorgehen hatten sich die Fraktionen in einer Sitzungsunterbrechung geeinigt, da die Stellungnahme des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen verspätet beim Regionalverband eingegangen war.

Beschlüsse fallen erst in Verbandsversammlung

Thomas Kugler, Vorsitzender und Bürgermeister in Pfullendorf, fasste zusammen, dass sich die Fraktionen wünschten, die Stellungnahme detailliert durcharbeiten und nochmals in die Vorlagen einsteigen zu können. Beschlüsse fallen damit erst am 25. Juni.