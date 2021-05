Die Waldbesetzer haben ihr Baumhaus im Weingartenwald am Mittwochmorgen wieder aufgegeben. Erst am Montag waren sie angerückt, um die teilweise Rodung des Waldes nördlich von Stetten für die B 31-neu zu verhindern.

Nun teilt die „Weingartenwaldbesetzungsgemeinschaft“ in den frühen Morgenstunden mit: Unmittelbar nach den ersten Presseberichten habe die Polizei die junge Besetzungsgemeinschaft im Weingartenwald aufgesucht.

Mitarbeiter des Landratsamts und Polizeibeamte sind vor Ort. | Bild: Santini, Jenna

Angekündigt worden sei, dass „die Besetzung durch ein angefordertes Sondereinsatzkommando“ beendet würde, und „unabhängig von ihrer Kooperationsbereitschaft und trotz Personalienangabe würden alle Aktivisten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden“.

Polizei: Wald wurde beschädigt

Eine Polizeisprecherin erklärt auf Nachfrage, dass Kontakt mit den Waldbesetzern aufgenommen worden sei. „Sie wurden gebeten, ihr Baumhaus wieder abzubauen, weil sie damit den Wald beschädigt haben. Das ist nach dem Waldgesetz nicht zulässig“, so die Polizeisprecherin. Den in den Raum gestellten Einsatz eines Sondereinsatzkommandos bestätigt sie: „Das ist so richtig.“ Doch die jungen Leute seien sehr kooperativ gewesen.

Die Klimaaktivisten nehmen die Kreisstraße, die durch den Weingartenwald führt, für sich ein. | Bild: Santini, Jenna

Die Gemeinschaft teilt dazu mit: „Die Aktivisten entschlossen sich (...) zur Entschärfung der Situation, indem sie ankündigten, am frühen Morgen das gerade erst entstandene Baumhausdorf wieder abzubauen und die Bäume zu verlassen.“

Zitiert wird Waldbesetzer Heiko Zimmermann, der schon an anderer Stelle öffentlich Stellung bezog: „Über die nächsten Wochen wäre aus unserem Baumhausdorf ein vielfältiger Ort der Begegnung geworden. Es ist schade, dass es nun nicht dazu kommt, wir möchten aber dennoch die Situation entschärfen.“ Ein noch früherer nächtlicher Abbau sei wegen Dunkelheit und Müdigkeit zu gefährlich gewesen.

Dass die Polizei und Versammlungsbehörde des Landratsamtes den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos thematisierten, stößt bei den Klimaaktivisten auf Kritik. „Dass gleich das Sondereinsatzkommando bemüht wird, nur um eine Handvoll Jugendlicher aus einem Baumhaus zu räumen, und wir trotz Abbau in Gewahrsam genommen werden, zeigt eindrucksvoll, wie sich unser klimazerstörerisches System ein letztes Mal aufbäumt“, wird eine angebliche Mitstreiterin Zimmermanns zitiert.

Auf Trampelpfaden bewegte man sich seit Montag durch den Wald. | Bild: Santini, Jenna

Waldbesetzer: Widerstand geht weiter

Die Waldbesetzer kündigen an, dass dies nicht das Ende des Widerstands sei, „sondern sein Anfang“. Verwiesen wird auf die langwierige Besetzung des Hambacher Forsts.

Alti steht für Altdorfer Wald. Die Klimaaktivisten kennen sich schon von dort mit Waldbesetzung aus. | Bild: Santini, Jenna