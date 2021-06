Bodenseekreis/Kreis Ravensburg vor 4 Stunden

Klimaaktivisten eröffnen 50-Stunden-Camp, um gegen Regionalplan zu protestieren

Ehe über den Regionalplanentwurf abgestimmt wird, tagt der Planungsausschuss ein letztes Mal. Die Sitzung findet am Mittwoch in der Mehrzweckhalle in Horgenzell statt. Die Klimaaktivisten wollen Tag und Nacht vor Ort sein. Geplant sind Workshops, aber auch „Aktionen des zivilen Ungehorsams“.