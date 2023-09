Nichts ging mehr vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. 50 bis 60 Klimaaktivsten legten vor gut einem Jahr den Verkehr in der bayrischen Großstadt lahm. Die Protestaktion am 16. August sorgte Medienberichten zufolge für ein dreistündiges Verkehrschaos, lange Staus inklusive.

Baumschützer beim Straßenprotest

Einer der Beteiligten war der 20-jährige Samuel Bosch, der sich selbst Baumpfleger nennt und zu den Besetzern im Altdorfer Wald bei Ravensburg zählt, um ihn vor dem Kiesabbau zu retten. Nun muss er sich als Teilnehmer der Aktion vor dem Amtsgericht Nürnberg verantworten. Der für Mittwoch, 6. September angesetzt Prozesstermin wurde allerdings kurzfristig wegen einer Erkrankung des Angeklagten verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Samuel Bosch stand schon mehrfach vor Gericht, auch für das Containern von Lebensmitteln. Erst im Juni hatte ihn das Amtsgericht Ravensburg wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruch mit drei Wochen Jugendarrest bestraft.

Samuel Bosch engagiert sich seit drei Jahren im Altdorfer Wald. Auf dem Bild zeigt er, wie ein sogenanntes „Lock on“ funktioniert. Gemeint ist eine Vorrichtung, mit der sich Aktivisten etwa an Bäume anketten können. | Bild: Benjamin Schmidt

Diesmal stehen der 20-Jährige und 40 weitere Personen wegen Nötigung in mindestens 13 Fällen vor Gericht, erklärt Richterin Tina Haase als zuständige Sprecherin in Nürnberg. Mit anderen Worten: Mindestens 13 Autofahrer waren wegen der Straßenblockade genötigt anzuhalten. Da die Aktion nicht angemeldet war, ist sie nicht von der Versammlungsfreiheit gedeckt.

Einspruch gegen Strafbefehl

Gegen den Strafbefehl, den Samuel Bosch erhielt, habe er Rechtsmittel eingelegt und der Geldauflage widersprochen. Deshalb komme es nun am Mittwoch im Einzelverfahren zur Verhandlung vor der Jugendrichterin. Bei einer Verurteilung könnte ihm auch gemeinnützige Arbeit als Strafe drohen.

Bei einer Klima-Aktion vor dem Ravensburger Amtsgericht blockierten Aktivisten im Januar 2022 die Straße. Daran war auch Samuel Bosch beteiligt. | Bild: Samuel Bosch

Auch dieses Gerichtsverfahren will Samuel Bosch dazu nutzen, um die „symbolische Aktion“ zu erklären und weiter Öffentlichkeit für Missstände zu schaffen, erklärt er in einer Medienmitteilung. Bei dem „Protest-Straßenfest“, so Bosch, auf dem Nürnberger Frauentorgraben forderten die Klimaaktivisten „mehr Schwung beim Klimaschutz“. Er beruft sich unter anderem auf einen offenen Brief von 60 Professoren des Verfassungs- und Völkerrechts, die Ende August die Bundesregierung aufgefordert haben, das Klimaschutzgesetz nicht weiter zu verwässern.