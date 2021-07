Visual Story Veröffentlicht am 03. Juli 2021

Diese Woche war geprägt von Tragödien: Unwetter tobten in der Region – mit teils katastrophalen Folgen. Katastrophale Folgen zog auch der Unfall eines kleinen Mädchens nach sich, Isabelle, eine Siebenjährige, die vor einem Jahr fast ertrunken wäre und sich seitdem zurück ins Leben kämpft. Wir werfen hier einen persönlichen Blick auf die Themen der Woche, die Sie nicht verpasst haben sollten.

Bild: Hilser, Stefan

Isabelle: Dieses siebenjährige Mädchen sollten Sie kennenlernen. Mit damals sechs Jahren wäre sie fast in einem Teich ertrunken. Sie galt als klinisch tot, wurde wiederbelebt, von den Ärzten so gut wie aufgegeben, von den Eltern aber in Hoffnung