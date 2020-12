Im Hinterhof der Rotkreuzstraße 2 in Friedrichshafen fand vor einigen Tagen zwischen Einsatzfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes ein ungewöhnliches Treiben statt. DRK-Mitarbeiter hatten sich hier, teils mit ihrer gesamten Familie, zusammengefunden, um ein friedliches Zeichen zu setzen.

Worum geht es den DRK-Mitarbeitern?

Das sollte auf ihre generelle und aktuelle Situation aufmerksam machen: Im Tarifstreit zwischen dem DRK und Verdi ist bisher keine Lösung gefunden worden. Das könnte bedeuten, dass die Mitarbeiter keine Sonderzahlung für den Zusatzaufwand durch die Coronapandemie erhalten, wie sie ursprünglich von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt worden war und etwa für Beschäftigte des öffentlichen Diensts bereits beschlossen wurde.

Starke Aktion für mehr Aufmerksamkeit: Der Hinterhof der Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben ist am Donnerstagabend gut besucht. | Bild: Lena Reiner

„Meine persönliche Motivation ist, zu zeigen, dass es den Rettungsdienst gibt“, erklärt Notfallsanitäter Reinhard Breh aus Kluftern. Seit Beginn der Coronapandemie werde von Politik und Medien oft über Krankenhäuser, Altenheime, Ärzte, Polizei und Feuerwehr berichtet: „Vom Rettungsdienst fällt die Berichterstattung eher dünn aus.“ Oft werde übersehen, dass der Rettungsdienst genau wie Ärzte und das Personal in den Kliniken für die Bevölkerung rund um die Uhr da sei: „24 Stunden am Tag, sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr bei gutem und schlechtem Wetter.“

„Wir sind und bleiben systemrelevant“ lautet das Motto der Leuchtfeueraktion. | Bild: Lena Reiner

Die Aktionsteilnehmer möchten unter anderem darauf aufmerksam machen, dass der Rettungsdienst im Durchschnitt eine 45-Stunden-Woche leistet. „Nicht mehr zeitgemäß“, findet das Notfallsanitäter Philipp Lorenz aus Markdorf und ergänzt: „Vor allem nicht, weil nur 38,5 Stunden bezahlt werden.“

Was vorher geschah Am 27. November, unmittelbar nach der dritten Verhandlungsrunde mit dem Deutschen Roten Kreuz, erklärte Verdi in einer Pressemitteilung, dass das Deutsche Rote Kreuz die Schlichtung ausgerufen habe. „Damit wird es aller Voraussicht nach für die Beschäftigten beim DRK keine Corona-Sonderzahlung geben, wie wir sie auch im öffentlichen Dienst mit dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern vereinbart haben", kritisiert Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. Das DRK habe es abgelehnt, hier vorab einen Tarifvertrag zu vereinbaren, um die Auszahlung dieser Sonderzahlung noch in diesem Jahr zu ermöglichen und die strittigen Punkte danach in weiteren Verhandlungsrunden zu einigen. „Wir fordern das DRK auf, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken", so Bühler in der Mitteilung

Forderungen der Leuchtfeuer-Aktion

Die bundesweit einheitlichen Forderungen der Leuchtfeuer-Aktion lauten daher: Bessere Bezahlung, eine Infektionsschutz- beziehungsweise Gefahrenzulage sowie eine Dynamisierung von Zulagen. „Die Kollegen im Fahrdienst arbeiten bis zu 400 Stunden im Jahr völlig umsonst. Das sind fast 17 Tage unbezahlt. Das ist nicht fair“, findet auch Nicolai Stumpf.

Bundesweit finden ähnliche Aktionen statt, um auf die Situation von DRK-Mitarbeitern aufmerksam zu machen. | Bild: Lena Reiner

Anfang des Jahres hätten die Mitarbeiter im Gesundheitssystem viel Aufmerksamkeit erhalten. „Diese Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit wünsche ich mir jetzt auch in den Tarifverhandlungen, um zu zeigen, dass wir immer noch da sind – und es wert sind“, erklärt der Notfallsanitäter und Leitstellendisponent aus Friedrichshafen weiter.

Nach drei Verhandlungsrunden zwischen dem DRK und Verdi, in denen es keine Einigung gegeben habe, herrsche aktuell Stillstand: Die Arbeitgeber haben die Schlichtung ausgerufen. Die Tarifvertragsparteien haben bereits im Jahre 1984 dieser Schlichtungsvereinbarung zugestimmt, die für Gewerkschaft und Arbeitgeberseite bindend ist.

Die Aktion „Leuchtfeuer“ schafft eindrückliche Bilder, um Aufmerksamkeit auf die Situation der Mitarbeiter zu lenken. | Bild: Lena Reiner

Das bedeutet, dass Verdi und die Beschäftigten in einer Friedenspflicht sind. Daher können die Mitarbeiter derzeit keinen Streik ausrufen, wohl aber mit friedlichen Aktionen auf ihre Lage aufmerksam machen. „Klatschen ist nicht genug“, steht auf dem handgeschriebenen Schild einer Teilnehmerin. „Wir sind und bleiben systemrelevant“ lautet das übergreifende Motto der Aktion, bei dem ein Leuchtfeuer symbolisch angezündet wird.

In Isny hatte eine ähnliche Aktion bereits stattgefunden. Die gesammelten Videos mit den Forderungen der DRK-Mitarbeiter werden online weiterverbreitet. Auch in Friedrichshafen wird im Anschluss der Protestaktion vor der Kulisse der brennenden Leucht- und Rauchfackeln ein kleines Video gedreht, um die Stimmen der Betroffenen einzufangen. Die Videos werden dann über die sozialen Medien weiterverbreitet.

Besonders auf Hygieneregeln und Mindestabstand geachtet

Die Aktion selbst blieb bewusst stumm, um sie eindrücklicher zu gestalten. Dabei wurde selbstverständlich auf sämtliche Hygieneregeln geachtet. Alle Teilnehmer trugen einen Mund-Nasen-Schutz, auf den Boden geklebte Kreuze sorgten für die Einhaltung des Mindestabstands: „Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion.“

Manche Teilnehmer haben ihre ganze Familie zur Aktion mitgebracht. | Bild: Lena Reiner

Dabei waren alle vorgesehenen Stehplätze belegt: Die Rettungswachen Markdorf, Tettnang, Friedrichshafen und die Leitstelle Bodensee Oberschwaben beteiligten sich an der Aktion. Damit die Notfallrettung und Krankentransporte weiterhin reibungslos und verzögerungsfrei stattfinden konnte, nahmen nur diejenigen teil, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung frei hatten.

Volker Geier, Geschäftsführer beim DRK-Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben | Bild: DRK-Rettungsdienst

Das sagt Volker Geier, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben, zur Situation Wie stehen Sie zur aktuellen Leuchtfeueraktion, die derzeit städteweise versetzt in ganz Deutschland stattfindet? Sie müssen sehen, dass die Mitarbeiter der Rettungsdienste seit Monaten an der allerersten Front der Pandemie arbeiten. Zu der hohen Gefahr, sich selbst anzustecken, kommt die enorme psychische Belastung. Sie arbeiten oft unter Zeitdruck, dürfen aber keine Vorsichtsmaßnahme unbedacht durchführen, um die Risiken im Griff zu behalten. Das ist in Ausnahmesituationen bei Einsätzen nicht einfach. Daher kann ich gut verstehen, dass emotional und mit Nachdruck verhandelt wird. Nicht zuletzt weil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Mitarbeiter der Rettungsdienste im Sommer massiv verärgert hat. Das hallt sicher auch nach. Verdi mahnt an, dass bundesweit nur ein Drittel aller DRK-Mitarbeiter tarifgebunden beschäftigt seien. Wie ist die Lage in Baden-Württemberg? In Süd- und Südwestdeutschland sind weitgehend alle DRK-Rettungsdienste tarifgebunden. In den nördlichen und nordöstlichen Bundesländern sehen die Rettungsdienstgesetze der Bundesländer häufig noch Ausschreibungen für den Rettungsdienst vor, obwohl dies EU-rechtlich seit zwei Jahren nicht mehr zwingend erforderlich wäre. Die dortigen Rettungsdienste konkurrieren demnach bei Vergaben und häufig hat der Preis eine hohe Gewichtung in der Angebotsbewertung. Durch den so ausgelösten Kostendruck sind nicht alle DRK-Rettungsdienste Mitglied der DRK-Bundestarifgemeinschaft. In Baden-Württemberg ist das DRK ein gesetzlich verankerter Leistungserbringer in der Notfallrettung. Die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter sind sehr ähnlich denen der Angestellten im Öffentlichen Dienst. Ich halte die Situation in unserem Bundesland für klug und fair gegenüber allen Akteuren. Ich bin davon überzeugt, dass meine Kollegen in allen Rettungsdiensten gerne Tarifverträge hätten – und da spreche ich sicher nicht nur vom DRK.