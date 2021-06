Bodenseekreis vor 1 Stunde

Klare Ansage: Landkreis will mit 40 Prozent an Flughafen-Besitz beteiligt werden

Die drohende Insolvenz des Bodensee-Airports kann abgewendet werden. Auch der Kreistag stimmte am Mittwochabend dem Rettungspaket zu. Als Gesellschafter will der Bodenseekreis aber nur an Bord bleiben, wenn er Miteigentümer an Grund und Boden wird.