Kino Friedrichshafen

Cineplex Friedrichshafen

Das Cineplex Friedrichshafen ist ein Muliplex-Kino im Einkaufszentrum Bodensee Center mitten in Friedrichshafen. Die acht Kinosäle mit insgesamt 1343 Sitzplätzen sind voll klimatisiert und mit moderner digitaler Bildtechnik und Mehrkanal-Tonsystem für ausfüllenden Raumklang ausgestattet. Auf dem Programm stehen aktuelle Filmtitel und Klassiker aller Genres, Sondervorstellungen wie Sneak Previews oder Opernübertragungen, aber auch Vorstellungen in 3D oder Originalton.

Das Cineplex Kino liegt zentral im Friedrichshafener Stadtgebiet und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Im Bodensee-Center gibt es zudem zahlreiche Geschäfte und Gastronomie. Zwei der Kinosäle sind komplett barrierefrei, spezielle Rollstuhlplätze sind nicht vorhanden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 15.45 Uhr. Während der Schulferien, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 13.45 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils bis Beginn der letzten Vorstellung des Tages.

Adresse: Cineplex Friedrichshafen, Meistershofener Straße 14, 88045 Friedrichshafen

Öffentliche Verkehrsmittel: Von Stadtbahnhof und Hafenbahnhof Friedrichshafen fährt die Buslinie 2 direkt zum Cineplex Friedrichshafen im Bodensee-Center an der Haltestelle Meistershofen. Die nächstgelegene Haltestelle Riedlehof in etwa 300 Metern Entfernung wird außerdem von Buslinie 5 und Buslinie 13 angefahren.

Parken: Der Weg zum Bodensee-Center ist im Stadtgebiet ausgeschildert. Direkt vor dem Cineplex Friedrichshafen stehen etwa 1400 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Kontakt und Webseite: Telefon 07541 38928030, Kontaktformular und Webseite des Cineplex

Kino Studio 17 Friedrichshafen

Das Kino Studio 17 ist derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Das Studio 17 ist ein Programmkino im Kulturhaus Caserne auf dem Gelände der ehemaligen Flakkaserne im Fallenbrunnen. Seit mehr als 20 Jahren zeigt ein ehrenamtliches Team hier Filme mit kulturellem und filmhistorischem Anspruch, dazu gibt es Kooperationen und Vorstellungen mit Regisseuren und Filmschaffenden. Im Sommer gibt es auch immer wieder Open-Air-Vorführungen im Innenhof des Kulturhauses.

Programm und Karten: https://www.kulturhaus-caserne.de/Programm-1-2.htm, Reservierungen unter dem jeweiligen Programmpunkt.

Adresse: Fallenbrunnen 17, 88045 Friedrichshafen

Fallenbrunnen 17, 88045 Friedrichshafen Öffentliche Verkehrsmittel: Die Haltestelle Fallenbrunnen Süd wird von den Buslinien 9, 10 und 12 angefahren, die Haltestelle Fallenbrunnen Ost von der Linie 11.

Die Haltestelle Fallenbrunnen Süd wird von den Buslinien 9, 10 und 12 angefahren, die Haltestelle Fallenbrunnen Ost von der Linie 11. Parken: Es gibt eine begrenzte Anzahl Parkplätze auf dem Gelände des Fallenbrunnen. Eine größere Zahl an Parkplätzen gibt es etwa 10 Gehminuten entfernt beim Landratsamt Friedrichshafen.

Es gibt eine begrenzte Anzahl Parkplätze auf dem Gelände des Fallenbrunnen. Eine größere Zahl an Parkplätzen gibt es etwa 10 Gehminuten entfernt beim Landratsamt Friedrichshafen. Kontakt und Webseite: Telefon 07541 954 2306, Email m.roehricht@kulturhaus-caserne.de, Webseite des Studio 17 Friedrichshafen.

Kulturufer Open Air Friedrichshafen

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Zeltfestivals Kulturufer in Friedrichshafen gibt es auch an fünf der zehn Festival Tage Open-Air-Kino Vorstellungen mit ausgewählten Filmen. Das Open-Air-Kino findet in der Regel im Sommer an fünf Abenden auf der großen Wiese neben der Konzertmuschen im Stadtgarten Friedrichshafen statt.

Programm und Karten: Alle Spielzeiten und das Programm für das kommende Kulturufer Friedrichshafen finden Sie auf der Webseite des Kulturufers.

Adresse: Das Kulturufer findet im Stadtgarten an der Uferpromenade Friedrichshafen statt.

Öffentliche Verkehrsmittel: Fast alle Buslinien in Friedrichshafen halten an der nahegelegenen Haltestelle Stadtbahnhof.

Fast alle Buslinien in Friedrichshafen halten an der nahegelegenen Haltestelle Stadtbahnhof. Parken: Direkt am Stadtgarten befindet sich das Parkhaus am See mit 327 Plätzen und Lademöglichkeiten für E-Autos. In wenigen Gehminuten Entfernung liegen das Parkhaus Altstadt mit 676 Plätzen und das Parkhaus Quartier Metzstraße mit 84 Plätzen.

Direkt am Stadtgarten befindet sich das Parkhaus am See mit 327 Plätzen und Lademöglichkeiten für E-Autos. In wenigen Gehminuten Entfernung liegen das Parkhaus Altstadt mit 676 Plätzen und das Parkhaus Quartier Metzstraße mit 84 Plätzen. Kontakt und Webseite: Email kulturbuero@friedrichshafen.de und Webseite des Kulturufers Friedrichshafens.

Kino Überlingen

Cinegreth Überlingen

Ein kleines und uriges Kino im Dachgeschoss des denkmalgeschützten Greth am Überlinger Landungsplatz, einem ehemaligen Handelshaus aus reichsstädtischer Zeit. Das Cinegreth ist ein Familienbetrieb und hat drei Säle mit insgesamt 300 Sitzplätzen. Gezeigt werden aktuelle internationale und deutsche Filme für alle Altersgruppen.

Programm und Karten: www.kino-ueberlingen.de, Reservierungen unter dem jeweiligen Programmpunkt.

Adresse: Landungsplatz 14, 88662 Überlingen

Öffentliche Verkehrsmittel: Die Haltestelle Landungsplatz wird von den Buslinien 1,2 4,7 und 14 angefahren.

Die Haltestelle Landungsplatz wird von den Buslinien 1,2 4,7 und 14 angefahren. Parken: Nebenan befindet sich das Parkhaus Post mit 146 Plätzen. In wenigen Gehminuten Entfernung gibt es im Parkhaus Stadtmitte mit 245 Plätzen. In allen Parkhäusern gibt es E-Auto-Lademöglichkeiten. Am Landungsplatz und am Hafen gibt es außerdem Parkplätze für PKWs und Motorräder.

Nebenan befindet sich das Parkhaus Post mit 146 Plätzen. In wenigen Gehminuten Entfernung gibt es im Parkhaus Stadtmitte mit 245 Plätzen. In allen Parkhäusern gibt es E-Auto-Lademöglichkeiten. Am Landungsplatz und am Hafen gibt es außerdem Parkplätze für PKWs und Motorräder. Kontakt und Webseite: Kontaktformular und Webseite der Kinos Überlingen.

Kino Kammer/Tivoli Überlingen

Zum Cinegreth gehört auch das Kino Kammer/Tivoli in Überlingen. Das Traditionskino in der in der Franziskanerstraße hat zwei Säle mit moderner Technik und zeigt eine Mischung aktueller Blockbuster, Klassiker und Sondervorstellungen wie etwa Opern. In der Filmreihe Filmauslese werden auch anspruchsvolle Arthouse-Filme gezeigt.

Programm und Karten: www.kino-ueberlingen.de/programm

Adresse: Franziskaner Str. 14, 88662 Überlingen

Öffentliche Verkehrsmittel: Die Haltestelle Landungsplatz ist wenige Gehminuten entfernt und wird von den Buslinien 1,2 4,7 und 14 angefahren.

Die Haltestelle Landungsplatz ist wenige Gehminuten entfernt und wird von den Buslinien 1,2 4,7 und 14 angefahren. Parken: Das Parkhaus Stadtmitte mit E-Auto Lademöglichkeit und 373 Plätzen liegt wenige Gehminuten entfernt.

Das Parkhaus Stadtmitte mit E-Auto Lademöglichkeit und 373 Plätzen liegt wenige Gehminuten entfernt. Kontakt und Webseite: Telefon 07551 63569 und Webseite der Kinos Überlingen.

Kino Lindau

Filmpalast Lindau

Der Filmplast Lindau ist ein Familienkino mit moderaten Eintritts- und Snackpreisen auf der Insel Lindau. Das Kino in einem denkmalgeschützten Gebäude von 1954 hat einen großen Saal mit 227 Sitzen und einen kleineren Studiosaal mit 52 Plätzen. Alle Säle sind mit moderner 3D-Technik und Mehrkanal-Tonsystem ausgestattet.

Programm und Karten: www.kino-lindau.de/programm, Reservierungen unter dem jeweiligen Programmpunkt.

Adresse: Zwanzigerstraße 3, 88131 Lindau

Öffentliche Verkehrsmittel: Die Bushaltestellen Spielbank und Heidenmauer in direkter Nähe des Kinos werden von Buslinie 2 und Buslinie 5 angefahren.

Parken: Direkt gegenüber des Kinos befindet sich das Parkhaus P4 Inselhalle. Etwas günstiger parkt man wenige Gehminuten entfernt auf dem Festland auf dem Parkplatz P3 Karl-Bever-Platz, von dem man über die Chelles-Allee Brücke auf die Insel Lindau gelangt.

Kontakt und Webseite: Telefon 8382 6900 und Webseite des Filmpalasts Lindau.

Stand: August 2022