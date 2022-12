Mit einem dramatischen Hilfsappell haben sich Kinderärzte von 23 Kliniken im Land an die Landesregierung gerichtet. Das System werde seit Jahren kaputtgespart, dringende kinderchirurgische Eingriffe würden verschoben – und am Ende gehe es um Leben und Tod. Dr. Steffen Kallsen, Chefarzt und Leiter der Häfler Kinderklinik am Medizin Campus Bodensee, spricht mit dem SÜDKURIER über die Situation am See.

Wie ist die Lage? Stehen bereits Betten auf dem Flur?

Der Fachkräftemangel, teilweise krankheitsbedingt, hat schon seit längerer Zeit die Kinderkrankenhäuser erreicht. Das gilt auch für Friedrichshafen. Folge ist eine vorübergehende Reduktion der Bettenkapazitäten sowohl im Bereich der pädiatrischen Intensiv-Versorgung wie der Allgemeinpädiatrie. Mit höchstem Aufwand wird von allen Kinderkliniken versucht zu gewährleisten, dass im Laufe dieser Infektsaison alle kranken Kinder gemäß ihrer Bedürfnisse stationär versorgt werden können. Auch in Friedrichshafen hat sich innerhalb der letzten Wochen der Belegungsdruck noch einmal verschärft, aber noch liegt kein Kind auf dem Flur.

Dr. Steffen Kallsen ist Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche des Klinikums Friedrichshafen. | Bild: Medizin Campus Bodensee

Mit welchen Infekten und Erkrankungen kommen die Kinder?

In der Notfallambulanz sehen wir Kinder mit saisonalen Infektionserkrankungen, zusätzlich allergische Reaktionen, Verbrühungen und andere Unfälle. Aktuell überwiegen Infektionen der Atemwege, es werden besonders viele kleine Kinder mit Atemnot und hohem Fieber vorgestellt. Kleine Kinder sind zudem nicht nur durch den Infekt selbst bedroht, sondern müssen vor einem gefährlichen Flüssigkeitsmangel, der durch die häufige begleitende Trinkschwäche bedingt ist, bewahrt werden. Bei Abstrichen finden wir aktuell das RS-Virus neben anderen typischen Erregern von Atemwegserkrankungen, sowie zunehmend das Influenza-Virus Typ A, also den Auslöser der echten Grippe. Kinder mit Nachweis von Sars-CoV-2 bedürfen weiterhin eher selten einer stationären Behandlung.

Warum sind so außergewöhnlich viele Kinder krank?

Die Hygienemaßnahmen der vergangenen zwei Jahre haben sicher die Dynamik des saisonalen Infektgeschehens beeinflusst und es zeitweise abgeschwächt. Die Kinder hatten weniger Gelegenheit, ihre Krankheitserreger auszutauschen und sich damit auf natürlichem Wege zu immunisieren, dies findet jetzt intensiviert statt.

Das RS-Virus ist ja nichts Neues. Warum bringt das jetzt die Kinderkliniken so an die Belastungsgrenzen?

Das RS-Virus ist der häufigste Erreger schwerer Atemwegsinfektionen bei Kindern unter einem Jahr. Die Erkrankung ist hochansteckend, es gab also immer wieder auch Jahre mit vermehrtem Patientenaufkommen und einer Häufung schwerer Verläufe. Bisher konnten die Kinderkliniken diese Kinder sicher stationär behandeln, auch wenn dies teils nur mit sehr hohem Aufwand möglich war. Man darf dies aber jetzt nicht missverstehen: Nicht das Virus ist das Hauptproblem, sondern der dramatische Mangel an personellen Ressourcen in der Pflege, der uns daran hindert dieser Herausforderung angemessen zu begegnen. In diesem Jahr trifft ein vermehrtes Auftreten sehr kranker Kinder auf ein geschwächtes stationäres Angebot in den Kinderkliniken. Die während einer Infektsaison gehäuft auftretenden krankheitsbedingten Ausfälle im Personalstamm können kaum aufgefangen werden. Dies ist ein systemisches Problem und betrifft alle Kliniken.

Wie schwer werden Kinder durch das RS-Virus krank? Hierzu erklärt Dr. Kallsen: „Die Infektion führt zu einer ausgeprägten Entzündungsreaktion mit Verengung der Atemwege und Bildung von viel zähem Sekret. Kleinere Kinder haben im Bereich der tieferen Atemwege zudem Besonderheiten, die sie sehr anfällig für diese Art der Infektion machen. Besonders betroffen sind zudem sehr unreife Frühgeborene und Säuglinge mit schweren Erkrankungen von Lunge, Herz und Nervensystem. Viele dieser Kinder benötigen eine Anreicherung der Atemluft mit zusätzlichem Sauerstoff oder auch eine Form der mechanischen Atemunterstützung. Die meisten Kinder, die stationär behandelt werden, erhalten zusätzlichen Sauerstoff, etwa jedes zehnte bis 15. Kind mit einer RS-Virus Infektion bedarf bei uns aktuell einer mechanischen Atemunterstützung. Glücklicherweise müssen diese Kinder nur selten intubiert und beatmet werden, es reicht in der Regel eine schonendere Form der Atemhilfe aus.“

Können sich die Kinderkliniken gegenseitig aushelfen?

Ein regionaler Notstand mit Überbelegung kann aktuell nicht mehr durch Patientenumverteilung in andere Häuser gelöst werden. Die Kinderkliniken versuchen, sich zwar bestmöglich zu unterstützen, doch wir befinden uns aktuell ja eher noch am Anfang der Infektsaison.

Kommen Eltern zu schnell in die Klinik?

Es werden weiterhin viele Kinder mit nur leichten Symptomen von Ihren Eltern im Krankenhaus in der Notfallambulanz vorgestellt. In einer Zeit des Personalmangels in den Kliniken wäre es wünschenswert, Verständnis dafür zu bekommen, dass es unsere Aufgabe sein muss, die kränkeren Kinder zu versorgen. Daher bitten wir Eltern von Kindern mit leichten Symptomen, sich bei ihrem Kinderarzt vorzustellen. Die Anzahl der notfälligen Patienten ist tageweise aber so hoch, dass die Kinderarztpraxen überfordert sind, das spüren wir dann deutlich an der Zahl der Kinder, die direkt in der Klinik vorgestellt werden.

Das Team der Kinderklinik kümmert sich – über seine Grenzen hinaus – um die vielen kranken Kinder. Die Kinderkliniken im Land sind dem aktuellen Ansturm von sehr vielen sehr kranken Kindern kaum gewachsen, weil seit vielen Jahren Bettenkapazitäten heruntergefahren wurden – aufgrund Personalmangels und ökonomischen Gründen. | Bild: Medizin Campus Bodensee

Die Ärzteverbände warnen schon seit Jahren vor fatalen Folgen für die Kindergesundheit durch das kaputt gesparte System. Der Gesundheitsminister hat jetzt Hilfe zugesichert.

Karl Lauterbach hat zugesichert, die Kinderkliniken zukünftig angemessener abzubilden im Entgelt- und Förderungssystem. Das ist sicher eine richtige und gute Entscheidung. Ich würde es zusätzlich begrüßen, wenn die Vertreter der pflegerischen und ärztlichen Berufsgruppen, die sich seit Jahren auch politisch engagieren, diesen Weg der Neuorientierung konstruktiv begleiten dürften. In jeder Krise liegt eine Chance, es besser zu machen, aber diese sollte dann auch genutzt werden.

Was hilft den Kinderkliniken?

Es wäre wünschenswert, wenn die Ausbildung zu einer Fachkraft in der Kinderkrankenpflege wieder ihren Stellenwert zurückerhalten darf. Das wäre der mittelfristige Ansatz. Aktuell aber müssen natürlich schnelle Maßnahmen greifen, damit die Notfallversorgung im Bereich der Kindermedizin aufrechterhalten werden kann. Kinder, die Hilfe benötigen, haben ein Recht darauf diese zu erhalten und dies idealerweise gestuft entsprechend ihren Bedürfnissen. Dafür braucht es ein stabiles ambulantes System, ausreichend stationäre Betten und spezialisiertes pflegerisches und ärztliches Personal. Ob die 600 Millionen Euro, die zur Unterstützung freigegeben wurde, ausreichen, ist ja vielleicht gar nicht die wichtigste Frage. Tatsächlich muss ja entschieden werden, wohin dieses Geld fließen darf und welche Maßnahmen damit finanziert werden dürfen.